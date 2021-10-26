"Отруйний перстень з Росії": саудівський принц хотів убити короля, заявив ексчиновник

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман

Колишній високопосадовий саудівський розвідник заявив, що спадкоємець принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман мав намір вбити нині покійного короля Абдаллу за допомогою отруєного персня, доставленого з Росії.

В інтерв'ю каналу CBS Саад аль-Джабрі, який був ключовою фігурою саудівської розвідки, заявив, що Мухаммед ібн Салман у 2014 році в розмові зі своїм двоюрідним братом натякнув, що хотів би позбутися короля Абдалли, щоб звільнити престол для свого батька.

У той період серед членів правлячої династії точилися суперечки через престолонаслідування.

Джабрі дав інтерв'ю програмі "60 хвилин" американської корпорації CBS, в якому сказав, що спадкоємець Мухаммед ібн Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, син короля Салмана і фактичний правитель Саудівської Аравії, - "психопат, вбивця, що володіє необмеженими ресурсами на Близькому Сході, і становить загрозу для свого народу, для американців і всієї планети".

Колишній розвідник заявив також, що у 2014 році під час зустрічі зі своїм двоюрідним братом Мухаммедом ібн Наїфом, який обіймав тоді посаду міністра внутрішніх справ, ібн Салман натякнув, що міг би організувати вбивство короля Абдалли.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Мухаммед ібн Салман (ліворуч) у 2017 році став наслідним принцом замість двоюрідного брата Мухаммеда ібн Наїфа (праворуч)

"Він сказав йому: я хочу усунути короля Абдаллу. Мені доставлять отруєний перстень з Росії, достатньо лише потиснути йому руку - і все буде скінчено, - розповів Джабрі. - Може, він тільки хвалився, але він це сказав, і ми сприйняли це дуже серйозно".

За словами Джабрі, при дворі справу цю зам'яли, але під час зустрічі велася прихована зйомка, і він знає, де зберігаються дві копії відеозапису.

Король Абдалла помер у 2015 році у віці 90 років, і престол перейшов до його зведеного брата Салмана, батька Мухаммеда ібн Салмана, який призначив наслідним принцом Мухаммеда ібн Наїфа.

Однак у 2017 році вже ібн Салман став наслідним принцом, а ібн Наїф втратив посаду міністра внутрішніх справ і, за деякими даними, був поміщений під домашній арешт, минулого року його затримали за звинуваченнями, суть яких не розкривається. Після зняття з посади ібн Наїфа Джабрі й утік до Канади.

В інтерв'ю він розповідає, що друг-розвідник однієї з близькосхідних країн попередив його, що у жовтні 2018 року, через кілька днів після того, як саудівські агенти вбили в Туреччині журналіста-дисидента Джамала Хашоггі, ібн Салман послав групу, яка мала ліквідувати й самого колишнього розвідника.

Джабрі стверджує, що група із шести осіб приземлилася в аеропорту Оттави, але їх усіх депортували після того, як митники виявили у них у багажі "підозріле обладнання для проведення ДНК-аналізів".

Торік Джабрі подав до федерального суду США цивільний позов проти саудівського наслідного принца, звинувативши його в спробі вбивства.

Ібн Салман тоді відкинув усі звинувачення. Втім, він відкидав і звинувачення в причетності до вбивства Хашоггі, хоча, за оцінками американської розвідки, принц особисто схвалив операцію з усунення журналіста.

Переслідування сім'їколишнього розвідника

BBC звернулася до уряду Саудівської Аравії з проханням прокоментувати заяви колишнього розвідника.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У 2015 році, коли помер король Абдалла (ліворуч), саудівський престол перейшов до його зведеного брата Салмана (праворуч)

У свою чергу посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні у своєму посланні, направленому корпорації CBS, назвало Джабрі "колишнім державним чиновником, що дискредитував себе, за яким тягнеться довгий список фабрикацій і оманливих заяв з метою приховати фінансові махінації на мільярд, які дозволяли йому та його сім'ї вести розкішний спосіб життя".

Відразу кілька саудівських органів зараз розслідують звинувачення Джабрі в корупції, а канадський суддя розпорядився заморозити його активи "у зв'язку з явними свідченнями шахрайства".

Сам Джабрі стверджує, що не привласнював собі державні кошти і що його колишні роботодавці платили йому дуже щедро.

У березні 2020 року влада Саудівської Аравії затримала сина Джабрі,Омара, та його дочку Сару. Правозахисні групи розцінили це як очевидну спробу змусити його повернутися до Саудівської Аравії.

У листопаді минулого року, через два місяці після того, як Джабрі подав позов проти наслідного принца, Саудівський суд засудив його сина і дочку до 9 і 6,5 років ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей і "спробі залишити країну". Діти розвідника заперечують висунуті їм звинувачення.

Апеляційний суд під час таємного засідання, на якому обвинувачені не були присутніми, залишив вирок у силі.