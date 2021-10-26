Карантин лише на вивісках. Як живуть червоні зони України

1 година тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Деякі ресторани Херсона закрилися через червону зону

Україну накриває хвиля ковіду. Лікарні переповнені у багатьох регіонах України. Смертність б'є нові рекорди. Утім, як і рівень щеплення.

За минулий тиждень вакцинацію зробили 1,5 млн людей. Влітку таку кількість щеплень робили за місяць.

Однією з причин зростання бажаючих вакцинуватися називають введення червоних зон.

З вівторка, 26 жовтня, жорсткі карантинні обмеження будуть діяти вже у 7 регіонах.

За правилами червоної зони відвідувачі ТРЦ, кафе, ресторанів та кінотеатрів мають пред'являти ковід-сертифікати. Невакцинованих не мають пускати.

ВВС News Україна вирішила перевірити, як працюють ці правила на місцях.

Інформацію з регіонів збирали Анна Гринів, Єлизавета Жарких, Вадим Рижков та Микита Шляхтунов.

"Проти аватарів"

Херсонська область найпершою стала червоною в Україні. І хоча заборони почали діяти з 15 жовтня, вже 14 жовтня скасували проведення екологічного фестивалю у Херсоні.

На початку жорсткого карантину у місті були проблеми з громадським транспортом. Частина міських маршруток не вийшла на рейси. Приватні перевізники боялися отримати штраф за недотримання карантинних норм. Але згодом все змінилося.

Охочих щепитись після оголошення червоної зони стало більше.

Херсонець Микола Леоненко вакцинувався 22 жовтня. Чоловік каже, що перехворів на ковід, але введення обмежень змотивувало його зробити щеплення раніше.

"Хоча прийшов за пів години до відкриття пункту вакцинації, переді мною вже було 30 людей. Чекав своєї черги півтори години", - розповів пан Леоненко.

У місті продовжують працювати торговельні та розважальні центри, але кількість їхніх відвідувачів значно зменшилась. Так херсонець Сергій Мовчан став єдиним глядачем у кінозалі.

У ТРЦ міста ковід-сертифікати не перевіряють, якщо там є пункт вакцинації, супермаркет та аптеки. Але на вході до непродовольчих магазинів всередині ТРЦ ковід-сертифікати запитують, як і на вході до кіно

Місцевому музичному гурту "Город Неспящих" довелось скасувати концерти, бо достатньої кількості вакцинованих слухачів не назбиралося.

Автор фото, Єлизавета Жарких Підпис до фото, Багато кафе працюють лише на виніс

23 жовтня в області зареєстрували більше тисячі нових хворих на коронавірус. Лікарні заповнені майже на 100%, кажуть у міській владі. Херсонців почали відправляти у лікарні, розташовані в області.

Школярів перевели на дистанційне навчання, щоб не сприяти розповсюдженню хвороби. А Херсонський державний університет буде і далі працювати.

"Ми проти аватарного навчання без присутності студентів на парах. Дистанційно працюватимуть тільки групи, в яких є хворі, і де студенти мають знаходитися на самоізоляції", - написав ректор Олександр Співаковський у Facebook.

Водночас головний державний санітарний лікар Херсонщини Юрій Ромаскевич закликав керівників підприємств перевести максимальну кількість працівників на дистанційну форму роботи.

Одеса не зважає на червону зону

Одеса "почервоніла", але про суворий карантин нагадують лише вивіски на дверях закладів.

Людей на вулицях не поменшало, магазини та ресторани працюють, а місто живе звичним життя. На зупинках та у громадському транспорті маски надягають одиниці. Хоча це - обов'язкова вимога для регіонів, які потрапили до червоної зони.

"На всю маршрутку - три людини у масці. Я, водій та ще один відповідальний пасажир", - коментує ситуацію Євген, який щодня користується громадським транспортом.

У поліції кажуть, що навіть попри карантин та регулярні рейди, ситуація з міськими автобусами та маршрутками суттєво не змінюється.

Автор фото, unian

Згідно з новими правилами, непродуктові магазини та ресторани, у яких не щеплені 100% співробітників, повинні закритися. І деякі заклади дійсно не працюють, але більшість торгових центрів, магазинів, ресторанів, кафе, барів - відкриті.

При вході - є таблички з вимогою пред'явити сертифікат, але питають їх далеко не всі. У деякі місця можна потрапити, як і в докарантинний час.

"Мене почали активніше питати про сертифікат вже наприкінці тижня. Учора, наприклад, я вперше вирішила спитати у відповідь. Офіціантка розгубилася і втекла. Згодом мене обслуговувала інша дівчина", - ділиться одеситка Анастасія.

Одеса не стала винятком, і як і в інших "червоних" регіонах, вакцинуватися стали активніше. Але така ситуація влаштовує не всіх.

На фоні підвищеного попиту у центрах вакцинації недільний ранок в місті розпочався з акції антивакцинаторів. Без дистанції та масок півсотні мітингарів виступали проти примусових щеплень та наполягали на тому, що мають право працювати і без сертифікатів.

Ажіотаж з вакцинами у Дніпрі

Дніпро вже тиждень перебуває у "червоній зоні" карантину після того, як хвиля пандемії буквально "накрила місто".

За офіційною статистикою, кожного дня додається по кілька сотень нових хворих. На лікуванні в стаціонарах та вдома знаходяться майже 10 тисяч городян.

У пунктах щеплення нині спостерігається ажіотаж. Величезна черга утворилась, наприклад, у єврейському громадському центрі "Менора". Якщо до "червоної зони" сюди щоденно зверталось 3-5 тисяч людей, то в понеділок 18 жовтня - 8 тисяч, у вівторок - біля 10, а в середу - майже 12 тисяч городян.

Такими темпами Дніпро, кажуть у міськраді, стало одним з українських лідерів з вакцинації. Якщо два тижні тому в місті було вакциновано 29% жителів, то зараз - вже 39,4%.

У місті кажуть, що зараз людей спонукає йти до центрів вакцинації не страх перед хворобою, а карантинні обмеження.

За додержанням умов карантину у Дніпрі слідкують 80 мобільних груп правоохоронців.

За 5 днів перевірили 1400 місць. З них 127 не дотримувалися обмежень - працювали допуск невакциновані працівники, відвідувачі були без масок, розповідають Нела Полюхович з Держпродспоживслужби.

У перший день у торговельних мережах сертифікати вимагали у всіх, а вже за тиждень відвідувачі розповідають, що заходили просто так. Перевіряли лише у деяких.

Автор фото, facebook.com/MenorahCenter/ Підпис до фото, Величезні чергі на вакцинацію були у центрі "Менора"

У ТРЦ міста вхід вільний, якщо ти носиш маску, але відвідування магазинів доступне лише тим, хто має ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Втім, в деяких торговельних закладах міста на відвідувачів без масок дивляться крізь пальці.

Найчастіше проблеми виникають у громадському транспорті, куди не допускають стоячих пасажирів. Через це на зупинках у перші дні виникли довжелезні черги.

Відчувається карантин у міжміському транспорті. Для пасажирів автобусів, які перетинають межі області, сертифікат потрібен при посадці - відповідальність за це несуть водії. У результаті кількість придбаних квитків в інші області зменшилась на 10-12%, розповідає голова профспілки автомобілістів та автоперевізників Михайло Тонконогий.

Тим часом ситуація у лікарнях Дніпра вкрай напружена. За словами генерального директора лікарні ім. І.І. Мечникова Сергія Риженка, до них постійно везуть важких хворих. Лікар закликає всіх берегтися та вакцинуватися.

Запоріжжя послабило вимоги

Ковід-сертифікати показували й перевіряли у Запоріжжі на початку карантину. Коли область тільки увійшла до червоної зони. За тиждень ситуація трохи змінилася.

Найчастіше довідку про вакцинацію чи ПЛР-тест показують на транспорті - міжміські рейси та потяги. Там постійно проводить рейди спеціальна комісія разом з патрульною поліцією.

Водії маршруток іноді вимагають у пасажирів бути у масках та займати лише сидячі місця. Але цього теж вже не так багато, як на початку червоного тижня.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ось так виглядає сертифікат у Дії

Спочатку у ТРЦ працювали лише ті відділи, де були вакциновані усі співробітники. Кафе та ресторани працювали лише на виніс. Але згодом і ці обмеження послабили.

У ТРЦ відкрили центри вакцинації. За декілька днів там були великі черги з бажаючих вакцинуватися. Перукарні та салони краси працюють за попереднім записом, перед входом запитують довідку про вакцинацію.

Театри та кінотеатри працюють у звичайному режимі, але відвідувачів також просять показати сертифікат про щеплення або довідку з негативним ПЦР тестом.

У залах людей розсаджують у шаховому порядку для дотримання дистанції. Те саме стосується і музеїв. На острові Хортиця до комплексу "Запорізька січ" відвідувачів будуть пускати тільки при дотриманні карантинних норм.