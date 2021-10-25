Джонсон нагадав Путіну про суверенітет України

20 хвилин(и) тому

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У розмові із російським президентом британський прем'єр підкреслив важливість суверенітету України і заявив, що відносини Лондона з Москвою "не є такими, яких ми прагнемо".

Борис Джонсон заявив, що у двосторонніх відносинах зберігаються серйозні проблеми, включно із отруєнням у Солсбері у 2018 році.

"Прем'єр-міністр був чітким у визначенні, що поточні відносини Сполученого Королівства з Росією не є тими, яких ми прагнемо, - йдеться у повідомленні британського уряду. - Прем'єр-міністр також підкреслив важливість українського суверенітету".

Водночас у версії розмови з російської сторони про зовнішні чинники, які впливають на Україну, зокрема, і на конфлікт на Донбасі, не йдеться.

У викладенні Кремля, під час розмови "Володимир Путін докладно розповів підхід Росії до врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту за безумовного виконання Мінських домовленостей".

Розмова Бориса Джонсона та Володимира Путіна відбулася напередодні 26-ї конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміни клімату (СОР26) у Глазго.

Очікується, що рішення, які можуть бути схвалені там, матимуть кардинальне значення для боротьби із глобальним потеплінням.

Раніше російський президент заявив що не зможе приїхати туди через ситуацію з коронавірусом. І свою відсутність на саміті він підтвердив у цій розмові.

Очевидно, що на конференції не буде і китайського лідера Сі Цзіньпіна, хоча цю країну вважають "лідером" за промисловими викидами у повітря.