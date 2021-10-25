Патріарх Варфоломій залишив лікарню. Що відомо про його стан

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Archbishop Elpidophoros of America

Вселенський патріарх Варфоломій після ночі перебування в лікарні залишив її та продовжить візит до США.

Про це повідомив архієпископ Американський Елпідофор.

"Радий оголосити, що Його Всесвятість щойно залишив лікарню. Він почувається добре та готовий продовжити офіційний апостольський візит", - повідомив архієпископ.

На другий день свого візиту до США потрапив у лікарню через недобре самопочуття.

Пресслужба Грецької православної архиєпархії Америки повідомила, що патріарх Варфоломій почувався недобре перед службою у храмі Святої Софії через тривалий переліт і завантажений розклад подій після прибуття.

Лікар порадив йому відпочити і задля перестороги провести ніч в університетській лікарні Джорджа Вашингтона.

Автор фото, Archbishop Elpidophoros of America Підпис до фото, Патріарх Варфоломій та архієпископ Американський Елпідофор

За даними співрозмовника ВВС News Україна у Константинополі, на самопочуття могло вплинути відзначення 30-ї річниці інтронізації Варфоломія, яке відбулось напередодні вильоту.

24 жовтня патріарх Варфоломій мав очолити службу в Софійському соборі у Вашингтоні, в окрузі Колумбія.

23 жовтня патріарх Варфоломій прибув з 12-денним візитом до США. Це перший візит патріарха до США з 2009 року.

Автор фото, www.goarch.org Підпис до фото, Посол України в США Оксана Маркарова (у центрі) зустрічала патріарха в аеропорту

У Вашингтоні його серед інших зустрічала і посол України у США Оксана Маркарова.

Патріарху Варфоломію 81 рік.

Наприкінці серпня 2021 року Варфоломій вперше після створення автокефальної Православної церкви України відвідав Київ.

У січні патріарх вакцинувався від короновірусу, а згодом, за даними джерел ВВС, отримав третю бустерну дозу.

Вселенський патріарх вважається першим серед рівних предстоятелів православних церков світу й має резиденцію у Константинополі (Стамбулі).

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Митрополит Епіфаній та патріарх Варфоломій під час служби на території Софійського собору

Він йде першим у диптиху поминання предстоятелів помісних церков.

У січні 2019 року Варфоломій та синод Константинопольського патріархату надали Православній церкві України томос про автокефалію.

Російська православна церква через це розірвала спілкування з Вселенським патріархатом. А також Елладською церквою, церквою Кіпру та Олександрійським патріархатом, які визнали ПЦУ.