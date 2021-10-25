Бум вакцинації в Україні та газова криза у Молдові. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 25 жовтня:

Півтора мільйона щеплень за тиждень. Це абсолютний рекорд. Сотні тисяч українців стоять у чергах, щоби захиститися від коронавірусу.

Росія у коронавірусному піке. Влада готує локдаун під виглядом осінніх канікул. Щодня помирають більше тисячі інфікованих.

Енергетична криза у Молдові. В країні не вистачає блакитного палива, переговори з Газпромом закінчилися безрезультатно, Київ підставляє плече підтримки.

Смертельні сутички на Західному березі ріки Йордан. Місцеві палестинці відвойовують у ізраїльської армії право на оливковий гай. Вісім людей загинули.