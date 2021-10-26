Від ковіду в Україні за день померли найбільше з початку пандемії - вже понад 700
За добу 25 жовтня в Україні зафіксували 19,1 тисячі нових випадків коронавірусу. А кількість померлих - найбільша з початку пандемії - 734.
У порівнянні з попередньою добою кількість нових випадків зросла аж на 30,6%, а летальних - у 2,2 раза. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Втім, Україна ще не досягла піку, кажуть фахівці. Його прогнозують на листопад.
Раніше секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов попередив, що під час піку епідемії ковіду в Україні від хвороби можуть вмирати більше тисячі людей щодоби.
"Ми тільки починаємо входити у пік. Ситуація дуже страшна. На превеликий жаль, те, що я зараз вам буду казати, буде неприємним, але кількість людей, які будуть гинути від ковіду, може перевалити за 1000 людей", - заявив минулої п'ятниці після засідання РНБО Данілов.
Проблема, за його словами, полягає у недостатній кількості вакцинованих.
Антирекорди
В Україні вже третій місяць поспіль зростає захворюваність на ковід. Лікарі та волонтери з багатьох регіонів України говорять про переповнені лікарні та нестачу кисню для хворих.
І хоча останніми дням вакцинація в Україні б'є рекорди, дві дози вакцини в Україні отримали лише близько 17% населення.
Через нову хвилю пандемії з 26 жовтня жорсткі карантинні обмеження діятимуть вже у 7 регіонах.
За правилами червоної зони відвідувачі ТРЦ, кафе, ресторанів та кінотеатрів мають пред'являти ковід-сертифікати. Невакцинованих не мають пускати.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски