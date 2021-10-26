94% госпіталізованих через ковід в Україні невакциновані. А де щепляться найбільше?

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

З 18 по 24 жовтня до лікарень з Covid-19 потрапили 33,5 тисячі людей. З них 94% не отримали жодної дози вакцини, свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що ситуація із кількістю госпіталізованих набирає загрозливих обертів.

У Донецькій та Запорізькій областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досяг більш як 80%.

Загалом по країні показник завантаженості ліжок із киснем уже вищий за 66%.

Щоб зменшити навантаження на медичну систему, МОЗ змушений вводити жорсткі обмеження. У вівторок, 26 жовтня, уже сім областей опинились у червоній зоні.

Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, а від вівторка також Рівненська та Миколаївська області. Обмеження діють і у Львові.

За новими правилами, без сертифікатів про вакцинацію чи негативних ПЛР-тестів у цих областях тепер не пускатимуть людей до ТРЦ, кафе, ресторанів та кінотеатрів, а також до поїздів та автобусів обласного значення.

Темпи вакцинації

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Черги на вакцинацію

Нова хвиля коронавірусу вже сьогодні б'є рекорди смертності. За попередню добу від ускладнень померли 734 людини.

Однак вакцинація також іде рекордними темпами. За минулий тиждень щепилось 1,5 мільйонів людей, а ще влітку таку ж кількість робили за місяць.

Тільки за вчора, повідомляють у МОЗ, вакцинувалось 255 тисяч людей, з них 185 тисяч отримали першу дозу.

Поступово збільшується кількість вакцинованих людей 60+, які найбільше ризикують захворіти. Сьогодні з них однією дозою вже щепилися 25% або 2,2 мільйона людей.

Можливість щепитися з'явилась недалеко від дому у жителів найменших населених пунктів, де немає лікарень чи інших медичних закладів.

На початку жовтня пункти щеплень розгорнули на пошті в селах і містечках. За два тижні там щепилось понад 50 тисяч людей.

Після введення правила про користування поїздами лише з сертифікатами чи ПЛР-тестом, пункти щеплення відкрили на 19 залізничних вокзалах. Їхній результат за неповний тиждень - понад 8 тисяч щеплених.

Де щепляться найбільше?

Автор фото, УНІАН

У "червоних" містах, де діють жорсткі обмеження, люди продовжують ставати у чергу на щеплення.

"Буває таке, що люди приходять за годину і займають чергу, але всіх вакцинують. Ми нікому не відмовляємо", - розповідав BBC News Україна Андрій Бабський, заступник мера і керівник департаменту охорони здоров'я Дніпра.

Активно вакцинуються також у Полтавській і Харківській областях, хоча наразі цим регіонам не загрожує "червона зона".

У Моршині Львівської області, де вакциновано 74% жителів, немає госпіталізованих із ковідом, повідомляв міський голова Руслан Ільницький.

За його словами, влітку в місті зовсім не було хворих, а зараз, із появою штаму Дельта, 22 людини хворіють. 8 із них вакциновані, але жоден не у лікарні.

Але наразі Україна має один із найнижчих рівнів вакцинації у Європі. За даними оксфордського проєкту Our World in Data, в Україні повністю щепилось лише 16%.

Боротьба з підробленими сертифікатами

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Генпрокурорка обіцяє боротись із підробними сертифікатами

На статистику захворюваності серед вакцинованих та загалом на кількість хворих також впливають підроблені документи про щеплення.

"Людина з придбаним сертифікатом має високі шанси потрапити до лікарні та померти від ковіду, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована", - пишуть у МОЗ.

Тому міністерство просить українців, які знають про випадки підробки таких документів, повідомляти про них у поліцію або до контакт-центру МОЗ.

Люди, які користуються фейковими сертифікатами чи їх виготовляють, понесуть кримінальну відповідальність у вигляді штрафів від 17 тисяч гривень чи обмеження волі до трьох років.

"Попереджаю, від мене пощади не чекайте", - написала у своєму Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. - Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам - такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків".

За її словами, на Волині уже є п'ять вироків людям, які попалися із підробленими міжнародними сертифікатами. У інших областях також тривають розслідування та суди.