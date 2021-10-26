Рейтинг Зеленського падає. Вже друге опитування показало тенденцію

22 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.ua

Якби в Україні найближчої неділі відбулись президентські вибори, то Володимир Зеленський здобув би 26% серед тих, хто має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова з 14 до 20 жовтня.

Останніми місяцями популярність Зеленського падає.

Попереднє опитування, проведене КМІС, також показало просідання рейтингу чинного президента. За даними КМІС, рейтинг президента з вересня впав з майже 34% до 25%

Рейтинг президента

Тим не менше, Володимир Зеленський лишається лідером президентського рейтингу. На другому місці з великим відставанням - колишній президент Петро Порошенко. Його рейтинг, порівняно з минулим опитуванням Центру Разумкова, теж дещо знизився.

Також опитування показало, що після звільнення з посади спікера Ради суттєвий рейтинг має колишній соратник президента Дмитро Разумков.

Загалом десятка лідерів в опитуванні Центра Разумкова (серед тих, хто визначився і прийде на вибори) виглядає так:

Володимир Зеленський - 26%

Петро Порошенко - 14%

Юрій Бойко - 12%.

Юлія Тимошенко - 10%

Дмитро Разумков - 9%

Євгеній Мураєв - 6%

Ігор Смешко - 5%

Володимир Гройсман - 3,5%

Анатолій Гриценко - 3%

Олег Ляшко - 2%

Похибка дослідження складає близько 2,3%.

На думку політолога Володимира Фесенка, зниження рейтингу Володимира Зеленського, найімовірніше, справді зараз відбувається, питання лише, в яких масштабах: "Скоріше за все, це стало наслідком концентрації різних проблемних (для президента Зеленського) подій на початку і в середині жовтня 2021 року".

"Але Володимир Зеленський залишається одноосібним лідером в рейтингових перегонах. Він суттєво випереджає найближчих конкурентів", - додає Володимир Фесенко.

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Порівняно з опитуванням наприкінці липня-початку серпня, рейтинг президентської партії "Слуга народу" також знизився - з 17,1% до 14% серед усіх опитаних.

Загалом же рейтинг (серед тих, хто визначився і прийде на вибори), за опитуванням Центра Разумкова, виглядає так:

"Слуга народу" (Олександр Корнієнко) - 21,6%

"Європейська солідарність" (Петро Порошенко)- 15,8%

"Опозиційна платформа - За життя" (Юрій Бойко) - 12,9%

"Батьківщина" (Юлія Тимошенко) - 11,1%

"Наші" (Євгеній Мураєв) - 6,4%

"Сила і честь" (Ігор Смєшко) - 6%

"Українська стратегія Гройсмана" - 3,8%

"Громадянська позиція" (Анатолій Гриценко) - 2,9%

"Радикальна партія Ляшка" - 2,5%

"Партія Сергія Притули" - 2,2%

"Свобода" (Олег Тягнибок) - 2%

"Партія Шарія" - 1,7%

"Удар" (Віталій Кличко) - 1,1%

Решта партій набирають менше 1%.

Тим часом у попередньому опитуванні КМІС щодо партій рейтинг "Слуги народу" впав ще більше - з 20% до 15,5%.

На першу позицію вийшла партія "Європейська солідарність" (15,7%), хоча різниця між нею та "Слугою народу" становила лише 0,2%, тобто в межах статистичної похибки.