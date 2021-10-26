Рейтинг Зеленського падає. Вже друге опитування показало тенденцію
Якби в Україні найближчої неділі відбулись президентські вибори, то Володимир Зеленський здобув би 26% серед тих, хто має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова з 14 до 20 жовтня.
Останніми місяцями популярність Зеленського падає.
Попереднє опитування, проведене КМІС, також показало просідання рейтингу чинного президента. За даними КМІС, рейтинг президента з вересня впав з майже 34% до 25%
Рейтинг президента
Тим не менше, Володимир Зеленський лишається лідером президентського рейтингу. На другому місці з великим відставанням - колишній президент Петро Порошенко. Його рейтинг, порівняно з минулим опитуванням Центру Разумкова, теж дещо знизився.
Також опитування показало, що після звільнення з посади спікера Ради суттєвий рейтинг має колишній соратник президента Дмитро Разумков.
Загалом десятка лідерів в опитуванні Центра Разумкова (серед тих, хто визначився і прийде на вибори) виглядає так:
- Володимир Зеленський - 26%
- Петро Порошенко - 14%
- Юрій Бойко - 12%.
- Юлія Тимошенко - 10%
- Дмитро Разумков - 9%
- Євгеній Мураєв - 6%
- Ігор Смешко - 5%
- Володимир Гройсман - 3,5%
- Анатолій Гриценко - 3%
- Олег Ляшко - 2%
Похибка дослідження складає близько 2,3%.
На думку політолога Володимира Фесенка, зниження рейтингу Володимира Зеленського, найімовірніше, справді зараз відбувається, питання лише, в яких масштабах: "Скоріше за все, це стало наслідком концентрації різних проблемних (для президента Зеленського) подій на початку і в середині жовтня 2021 року".
"Але Володимир Зеленський залишається одноосібним лідером в рейтингових перегонах. Він суттєво випереджає найближчих конкурентів", - додає Володимир Фесенко.
Хто проходить у парламент
Порівняно з опитуванням наприкінці липня-початку серпня, рейтинг президентської партії "Слуга народу" також знизився - з 17,1% до 14% серед усіх опитаних.
Загалом же рейтинг (серед тих, хто визначився і прийде на вибори), за опитуванням Центра Разумкова, виглядає так:
- "Слуга народу" (Олександр Корнієнко) - 21,6%
- "Європейська солідарність" (Петро Порошенко)- 15,8%
- "Опозиційна платформа - За життя" (Юрій Бойко) - 12,9%
- "Батьківщина" (Юлія Тимошенко) - 11,1%
- "Наші" (Євгеній Мураєв) - 6,4%
- "Сила і честь" (Ігор Смєшко) - 6%
- "Українська стратегія Гройсмана" - 3,8%
- "Громадянська позиція" (Анатолій Гриценко) - 2,9%
- "Радикальна партія Ляшка" - 2,5%
- "Партія Сергія Притули" - 2,2%
- "Свобода" (Олег Тягнибок) - 2%
- "Партія Шарія" - 1,7%
- "Удар" (Віталій Кличко) - 1,1%
Решта партій набирають менше 1%.
Тим часом у попередньому опитуванні КМІС щодо партій рейтинг "Слуги народу" впав ще більше - з 20% до 15,5%.
На першу позицію вийшла партія "Європейська солідарність" (15,7%), хоча різниця між нею та "Слугою народу" становила лише 0,2%, тобто в межах статистичної похибки.
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