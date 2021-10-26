Орбітальний риф. Безос будує приватну космічну станцію для туризму, кіно і досліджень

1 година тому

Автор фото, Blue Origin Підпис до фото, Blue Origin показала, як буде виглядати наступна станція

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса у партнерстві з корпораціями Boeing та Sierra Space має намір побудувати комерційну орбітальну станцію під назвою "Орбітальний риф".

За задумом творців, вона стане першим в історії космічним бізнес-парком, який здаватиме в оренду площі за гроші.

Відкрити станцію хочуть до кінця десятиліття, тобто не пізніше 2030 року.

Планується, що на станції зможуть розміститися до десяти людей. Компанія каже, що "Орбітальний риф" можна буде використовувати для фільмування в умовах невагомості та проведення різноманітних досліджень.

Заплановано і створення "космічного готелю" для туристів.

"На "Орбітальному рифі" буде місце для всіх, - йдеться в заяві компанії, поширеній увечері в понеділок. - [Його зможуть використати] космічні агентства з великим досвідом, консорціуми високих технологій, держави без космічних програм, ЗМІ, туристичні компанії, спрямовані у майбутнє інвестори, бізнесмени та винахідники зі спонсорською підтримкою".

У "Рифа" вже є обліковий запис у Twitter, де можна стежити за процесом створення станції, поки в ньому лише два дописи; створено також офіційний сайт проєкту.

Загальна запланована площа станції - близько 3000 квадратних метрів. На пресконференції представники Blue Origin та Sierra Space відмовилися назвати приблизну вартість станції.

Однак Джефф Безос раніше зобов'язався інвестувати в Blue Origin, яка також займається відправленням туристів до космосу, щонайменше, мільярд доларів на рік.

Як сказано у повідомленні Blue Origin, партнери компанії візьмуть на себе проєктування окремих модулів. Sierra Space, наприклад, створить житловий модуль Large Integrated Flexible Environment (LIFE) та космоліт Dream Chaser, який зможе злітати та сідати на звичайні злітно-посадкові смуги.

Що буде з МКС?

Оголошення компанії Безоса пролунало на тлі дискусії про майбутнє Міжнародної космічної станції (МКС). Станція отримуватиме фінансування щонайменше до 2030 року, але вона потребує термінового ремонту.

Представники Роскосмосу повідомляли, що близько 80% систем на станції експлуатують довше запланованого терміну.

У квітні очільник Роскосмосу Ігор Комаров заявив, що Росія має намір продовжувати роботу на Міжнародній космічній станції до 2024 року. Що відбудеться після цього, точно він сказати не зміг: "Конкретні рішення щодо термінів та завдань ухвалюватимуть пізніше".

Про можливість створення російської орбітальної станції заявив у середині квітня президент Володимир Путін. Під час прямої лінії він сказав, що така станція з'явиться після 2023 року.

Американське космічне агентство NASA цього року планує розподілити між приватними компаніями близько 400 млн доларів контрактів на розробку нової приватної космічної станції, яка має замінити МКС.

Проєкт Безоса при цьому вже не єдиний у переліку - цього тижня про плани запустити станцію на низьку орбіту до 2027 року оголосили компанії Nanoracks, Voyager Space та гігант військового авіабудування Lockheed Martin.

Компанія Джеффа Безоса цього року розпочала туристичні польоти до космосу на суборбітальному кораблі New Shepard. Перший політ на ньому здійснив сам Безос та кілька членів екіпажу, а нещодавно пасажиром цього повністю автоматичного апарату став актор та ветеран культового серіалу "Зоряний шлях" Вільям Шетнер.

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Водночас Blue Origin цього року постраждала від скарг співробітників на харасмент усередині компанії та недотримання процедур безпеки.

Ці звинувачення у компанії відкидають.