Молдова без російського газу. За що може мститись Кремль і яка роль України
Російський "Газпром" погрожує залишити Молдову взимку без газу через борги.
У Кишиневі, втім, вважають, що через газ Кремль традиційно вирішує свої геополітичні питання й намагається залишити Молдову на "московській орбіті".
А політологи припускають, що так Москва ще й мститься молдовській проєвропейській владі за її підтримку України на "Кримській платформі".
Газова криза в Молдові
Причини енергетичної кризи нагадують аналогічні проблеми України в минулому - контракт з "Газпромом" завершився, а про новий домовитися не виходить.
Якщо нового контракту не буде до грудня, то Росія погрожує взагалі залишити Молдову без газу. І каже про багатомільйонний борг.
Росіяни обіцяють зупинити поставки "якщо не буде повністю проведено оплату за постачання газу і, відповідно, не буде підписаний новий контракт з 1 грудня цього року", заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.
Раніше Молодова отримувала 100% свого газу з Росії, але попередній контракт завершився в кінці вересня. З того часу і йдуть безплідні переговори.
"Газпром" скоротив поставки газу приблизно на третину і підняв ціну. Сторони звинувачують одна одну, а представники Молдови заявляють, що ціна газу неприйнятна, несправедлива і не підходить громадянам Молдови", - розповідає кореспондент BBC News Стів Розенберг з Кишинева.
"А "Газпром" відповідає, що це справедлива ціна - Молдова сама винна у цій кризі", - додає він.
У середу в Санкт-Петербурзі має пройти наступний раунд переговорів.
Росія традиційно відкидає звинувачення у тому, ніби вона використовує газ як свою геополітичну зброю.
"Якщо говорите з "Газпромом" чи Кремлем, то там запевняють, що тут немає політики - тільки бізнес. Вони кажуть, що Молдова заборгувала "Газпрому" 700 млн доларів і має погасити цей борг. Але багато хто у Молдові вбачає у цьому політичний тиск на країну", - відзначає Стів Розенберг.
"Враховуйте, що ця країна роками була в московській орбіті, у російській сфері впливу. Але минулого року молдавани обрали проєвропейського президента, тут проєвропейський уряд та проєвропейський парламент. Тож дехто вважає все це складовою російського тиску на країну, яка прагне зближення з Європою", - пояснює британський кореспондент, який довго працює в Москві.
Водночас у Кишиневі кажуть, що готові говорити про борг "Газпрому", хоча й не розуміють до кінця його розміри.
"Ми торкалися цього питання, і навіть готові виплатити певну частину боргу протягом певного періоду часу. Але все має бути прозоро. Ми не знаємо, звідки утворився цей борг. Ми хочемо провести аудит, можливо, і спільний із "Газпромом", щоб дізнатися точну суму боргу та розібратися, як його сплатити", - цитує прем'єра Молдови Наталію Гаврилицю російський "Інтерфакс".
"Аварійна допомога" від України
У Молдові кажуть, що шукають альтернативні маршрути постачання газу - з України та Румунії.
"Але через сильну залежність від російського газу це непросто - по всій Європі зараз газова криза. І навіть якщо вдасться домовитися про інші поставки, це коштуватиме грошей", - каже Стів Розенберг.
"Молдова повністю залежить від російського газу, а основний акціонер у власній газовій компанії Молдови - російська державна газова компанія. І понад 80% молдовської електрики надходить з електростанції, що належить Росії. Ось розмах проблем", - додає він.
Нещодавно Молдова звернулася до України з проханням надати близько 15 млн куб. м газу.
"Єдине, що Україна хоче, щоб Молдова повернула цей газ до кінця зими. Все-таки за 4 місяці Молдова, скоріш за все, знайде постійного постачальника газу, а саме у лютому цей газ буде найбільш потрібен Україні", - написав у своєму Telegram керівник профільного комітету Верховної Ради України Андрій Герус.
За його словами, 15 млн кубометрів - "це 0,08% від наших запасів станом на сьогодні", але дуже критична "аварійна допомога" для Молдови.
А пізніше "Економічна правда" з посиланням на свої джерела в уряді повідомила, що "Нафтогаз України" підписав з молдовською державною компанією Energocom рамкову угоду про постачання до 700 млн кубів газу у разі необхідності.
Хоча 26 жовтня керівниця уряду Молдови Наталія Гаврилиця заперечила таку угоду на 700 млн кубів.
Згодом Energocom уклала ще й угоду з польською компанією PGNiG на пробну закупівлю 1 млн кубометрів газу.
"Придбання цього газу проводиться для перевірки можливості імпорту газу з альтернативних джерел та врівноваження низького тиску в системі подачі природного газу", - пояснили в молдовському уряді.
Це перший випадок за 30 років, коли Молдова купує газ не з Росії, пише "Європейська правда".
З 26 жовтня газ почав надходити в Молдову через український пункт Олексіївка на кордоні Молдови у Чернівецькій області.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов казав, що Україна може надати Молдові до мільярда кубометрів газу. Він також згадав, що частина території України живиться газом з молдовського боку.
Це можуть бути населені пункти в Одеській та Вінницькій областях.
Через "Кримську платформу"?
"Так Росія намагається покарати нас. Питання, за що саме. Вони відкрито розповіли про це [спікеру молдовського парламенту Ігорю] Гросу: нам дуже не подобається, що президентка Марія Санду їздила до Києва на форум "Кримської платформи", - пояснив молдовський політолог Анатоль Тарану в ефірі проєвропейського каналу TV8.
За його словами, про це Ігорю Гросу стало відомо під час недавньої зустрічі з головою російської Ради Федерації Валентиною Матвієнко.
На думку Анатоля Тарану, нинішня енергетична криза - наслідок дій попереднього проросійського уряду соціалістів: "Виключна і надмірна залежність від одного джерела енергії, в даному випадку [російського] природного газу, становить велику небезпеку для держави та її громадян".
"Через русофобію"
А член проросійської "Нашої партії" Дмитро Чубашенко звинуватив чинну владу Молдови у "небажанні і нездатності взагалі вести з Росією будь-які справи".
І згадав про "русофобію", зокрема у сусідні Румунії, яка підтримує проєвропейський напрям Молдови.
"Якщо називати речі своїми іменами - її (чинної влади Молдови. - Ред.) русофобія. Вона, звичайно, це заперечуватиме, мовляв, ми політкоректні, толерантні європейці, яким чужі такі темні почуття. Це буде лицемірство. Сьогоднішня Румунія - одна з найбільш русофобських держав Європейського Союзу та НАТО", - додав Дмитро Чубашенко.
А інший політолог Віктор Гуреу вважає, що Молдова опинилася у центрі "гібридної війни" між Росією та ЄС і Україною.
"Газпром" не має резервів для української трубопровідної системи на листопад. Ми маємо гібридну війну із застосуванням газової зброї проти України, а ми є в кінці трубопроводу", - відзначив аналітик у коментарі сайту NOI.
А проєвропейський сайт Ziarul National пише, що дії Кремля - "шантаж і блеф".
Оглядач Ніколае Негру вважає, що "Газпром не перекриє кран", адже це вплине і на проросійський сепаратистський регіон Придністров'я та розташовані там промислові компанії, які належать Росії.
Він також каже, що молдовський уряд "чинить правильно, незалежно від того, що каже [проросійська] опозиція, адже не піддається шантажу і тиску".
Ніколае Негру впевнений, що Україна, Польща та Румунія не залишать Молдову без газу взимку.
І звинувачує США та Німеччину, які дозволили добудувати "Північний потік" в тому, як зараз чинить Путін: "Якби не було "Північного потоку-2", то Путін би не шантажував нас".
В історії використані матеріали Служби Моніторингу ВВС.
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