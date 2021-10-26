Молдова без російського газу. За що може мститись Кремль і яка роль України

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Влітку на парламентських виборах у Молдові перемогли проєвропейські сили

Російський "Газпром" погрожує залишити Молдову взимку без газу через борги.

У Кишиневі, втім, вважають, що через газ Кремль традиційно вирішує свої геополітичні питання й намагається залишити Молдову на "московській орбіті".

А політологи припускають, що так Москва ще й мститься молдовській проєвропейській владі за її підтримку України на "Кримській платформі".

Газова криза в Молдові

Причини енергетичної кризи нагадують аналогічні проблеми України в минулому - контракт з "Газпромом" завершився, а про новий домовитися не виходить.

Якщо нового контракту не буде до грудня, то Росія погрожує взагалі залишити Молдову без газу. І каже про багатомільйонний борг.

Росіяни обіцяють зупинити поставки "якщо не буде повністю проведено оплату за постачання газу і, відповідно, не буде підписаний новий контракт з 1 грудня цього року", заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Раніше Молодова отримувала 100% свого газу з Росії, але попередній контракт завершився в кінці вересня. З того часу і йдуть безплідні переговори.

"Газпром" скоротив поставки газу приблизно на третину і підняв ціну. Сторони звинувачують одна одну, а представники Молдови заявляють, що ціна газу неприйнятна, несправедлива і не підходить громадянам Молдови", - розповідає кореспондент BBC News Стів Розенберг з Кишинева.

Підпис до фото, Кореспондент BBC News Стів Розенберг: "Враховуйте, що ця країна роками була в московській орбіті, у російській сфері впливу"

"А "Газпром" відповідає, що це справедлива ціна - Молдова сама винна у цій кризі", - додає він.

У середу в Санкт-Петербурзі має пройти наступний раунд переговорів.

Росія традиційно відкидає звинувачення у тому, ніби вона використовує газ як свою геополітичну зброю.

"Якщо говорите з "Газпромом" чи Кремлем, то там запевняють, що тут немає політики - тільки бізнес. Вони кажуть, що Молдова заборгувала "Газпрому" 700 млн доларів і має погасити цей борг. Але багато хто у Молдові вбачає у цьому політичний тиск на країну", - відзначає Стів Розенберг.

"Враховуйте, що ця країна роками була в московській орбіті, у російській сфері впливу. Але минулого року молдавани обрали проєвропейського президента, тут проєвропейський уряд та проєвропейський парламент. Тож дехто вважає все це складовою російського тиску на країну, яка прагне зближення з Європою", - пояснює британський кореспондент, який довго працює в Москві.

Водночас у Кишиневі кажуть, що готові говорити про борг "Газпрому", хоча й не розуміють до кінця його розміри.

"Ми торкалися цього питання, і навіть готові виплатити певну частину боргу протягом певного періоду часу. Але все має бути прозоро. Ми не знаємо, звідки утворився цей борг. Ми хочемо провести аудит, можливо, і спільний із "Газпромом", щоб дізнатися точну суму боргу та розібратися, як його сплатити", - цитує прем'єра Молдови Наталію Гаврилицю російський "Інтерфакс".

"Аварійна допомога" від України

Автор фото, УНІАН

У Молдові кажуть, що шукають альтернативні маршрути постачання газу - з України та Румунії.

"Але через сильну залежність від російського газу це непросто - по всій Європі зараз газова криза. І навіть якщо вдасться домовитися про інші поставки, це коштуватиме грошей", - каже Стів Розенберг.

"Молдова повністю залежить від російського газу, а основний акціонер у власній газовій компанії Молдови - російська державна газова компанія. І понад 80% молдовської електрики надходить з електростанції, що належить Росії. Ось розмах проблем", - додає він.

Нещодавно Молдова звернулася до України з проханням надати близько 15 млн куб. м газу.

"Єдине, що Україна хоче, щоб Молдова повернула цей газ до кінця зими. Все-таки за 4 місяці Молдова, скоріш за все, знайде постійного постачальника газу, а саме у лютому цей газ буде найбільш потрібен Україні", - написав у своєму Telegram керівник профільного комітету Верховної Ради України Андрій Герус.

За його словами, 15 млн кубометрів - "це 0,08% від наших запасів станом на сьогодні", але дуже критична "аварійна допомога" для Молдови.

А пізніше "Економічна правда" з посиланням на свої джерела в уряді повідомила, що "Нафтогаз України" підписав з молдовською державною компанією Energocom рамкову угоду про постачання до 700 млн кубів газу у разі необхідності.

Хоча 26 жовтня керівниця уряду Молдови Наталія Гаврилиця заперечила таку угоду на 700 млн кубів.

Згодом Energocom уклала ще й угоду з польською компанією PGNiG на пробну закупівлю 1 млн кубометрів газу.

"Придбання цього газу проводиться для перевірки можливості імпорту газу з альтернативних джерел та врівноваження низького тиску в системі подачі природного газу", - пояснили в молдовському уряді.

Це перший випадок за 30 років, коли Молдова купує газ не з Росії, пише "Європейська правда".

З 26 жовтня газ почав надходити в Молдову через український пункт Олексіївка на кордоні Молдови у Чернівецькій області.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов казав, що Україна може надати Молдові до мільярда кубометрів газу. Він також згадав, що частина території України живиться газом з молдовського боку.

Це можуть бути населені пункти в Одеській та Вінницькій областях.

Через "Кримську платформу"?

Автор фото, Офіс президента України Підпис до фото, У Молдові вважають, що Кремль вирішив покарати президентку Молдови Марію Санду за співпрацю з українською владою (фото 2019 року)

"Так Росія намагається покарати нас. Питання, за що саме. Вони відкрито розповіли про це [спікеру молдовського парламенту Ігорю] Гросу: нам дуже не подобається, що президентка Марія Санду їздила до Києва на форум "Кримської платформи", - пояснив молдовський політолог Анатоль Тарану в ефірі проєвропейського каналу TV8.

За його словами, про це Ігорю Гросу стало відомо під час недавньої зустрічі з головою російської Ради Федерації Валентиною Матвієнко.

На думку Анатоля Тарану, нинішня енергетична криза - наслідок дій попереднього проросійського уряду соціалістів: "Виключна і надмірна залежність від одного джерела енергії, в даному випадку [російського] природного газу, становить велику небезпеку для держави та її громадян".

"Через русофобію"

Підпис до фото, Проросійські сили довго керували Молдовою протягом останніх років. Зараз вони кажуть, що до влади прийшли "русофоби"

А член проросійської "Нашої партії" Дмитро Чубашенко звинуватив чинну владу Молдови у "небажанні і нездатності взагалі вести з Росією будь-які справи".

І згадав про "русофобію", зокрема у сусідні Румунії, яка підтримує проєвропейський напрям Молдови.

"Якщо називати речі своїми іменами - її (чинної влади Молдови. - Ред.) русофобія. Вона, звичайно, це заперечуватиме, мовляв, ми політкоректні, толерантні європейці, яким чужі такі темні почуття. Це буде лицемірство. Сьогоднішня Румунія - одна з найбільш русофобських держав Європейського Союзу та НАТО", - додав Дмитро Чубашенко.

А інший політолог Віктор Гуреу вважає, що Молдова опинилася у центрі "гібридної війни" між Росією та ЄС і Україною.

"Газпром" не має резервів для української трубопровідної системи на листопад. Ми маємо гібридну війну із застосуванням газової зброї проти України, а ми є в кінці трубопроводу", - відзначив аналітик у коментарі сайту NOI.

А проєвропейський сайт Ziarul National пише, що дії Кремля - "шантаж і блеф".

Оглядач Ніколае Негру вважає, що "Газпром не перекриє кран", адже це вплине і на проросійський сепаратистський регіон Придністров'я та розташовані там промислові компанії, які належать Росії.

Він також каже, що молдовський уряд "чинить правильно, незалежно від того, що каже [проросійська] опозиція, адже не піддається шантажу і тиску".

Ніколае Негру впевнений, що Україна, Польща та Румунія не залишать Молдову без газу взимку.

І звинувачує США та Німеччину, які дозволили добудувати "Північний потік" в тому, як зараз чинить Путін: "Якби не було "Північного потоку-2", то Путін би не шантажував нас".

В історії використані матеріали Служби Моніторингу ВВС.