Українські війська вперше застосували "Байрактари" на Донбасі - джерела

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Роман Донік Підпис до фото, На відео видно, як керована бомба чи ракета влучає у гармату (або ж зовсім поруч з нею)

Українська армія вперше застосувала ударні безпілотники "Байрактар" - ракетою знищили одну гармату з батареї супротивника. Цю інформацію BBC News Україна підтверджують джерела в ЗСУ.

Водночас Оперативно-тактичне управління "Схід" повідомляє про одного загиблого та одного пораненого українського бійця на Донбасі, що, ймовірно, і стало причиною застосування ударних безпілотників.

Офіційно про застосування "Байрактарів" не повідомляють.

У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" звинуватили українську армію у спробі просунутися за лінію фронту.

Що сталося

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, "Байрактари" можуть базуватися за 150 кілометрів від поля бою та бути у повітрі 24 години. До цього на Донбасі їх не застосовували (архівне фото)

Першим про ракетний удар "Байрактарів" повідомив військовий блогер Роман Донік.

"Кілька днів ворожі пропагандисти прокачували істерію, що ЗСУ порушили Мінські домовленості та зайшли на ворожу територію. І сьогодні з максимально можливої дальності (15+ км) обстріляли село Гранітне на Донеччині. Звичайними засобами виявити батарею не змогли. Далеко", - написав він.

"У відповідь для збереження життя вояків та цивільного населення піднято БПЛА "Байрактар", була виявлена батарея, та ракетою знищена одна гармата. На цю хвилину. Розрахунки інших втікли", - додав він.

Роман Донік також опублікував відео ймовірного удару.

На ньому видно, як ракета чи снаряд влучає у гармату, що стоїть у бойовому положенні на полі. Розрахунок при цьому не постраждав і втік.

Судячи з відео, від удару ніхто не загинув.

Далі камері віддаляється і на полі справді видно батарею гармат, схожих на 122-мм гаубиці Д-30.

Автор фото, Роман Донік

Згодом про перше застосування "Байрактарів" повідомили інші військові блогери та волонтери, а також військове радіо "Армія FM" - "за непідтвердженою інформацією".

Про цю подію також написав редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

"Сьогодні батарея російських гаубиць Д-30 розпочала черговий обстріл позицій української 93-ї механізованої бригади в районі Гранітного. Від вогню цієї батареї загинув воїн 93-ї бригади", - написав журналіст.

За його словами, зупинити обстріл через дипломатичні канали не вийшло.

Автор фото, Юрій Бутусов

"Але ЗСУ вперше для контрбатарейної боротьби направили в район бою "Байрактар", і керованою бомбою російська гаубиця була знищена. Це перше бойове застосування "Байрактара" у війні", - відзначив Юрій Бутусов.

"Російська ППО (Протиповітряна оборона. - Ред.) та засоби РЕБ (Радіоелектронної боротьби. - Ред.) були розгорнуті в даному районі, але росіяни не змогли поставити перешкоди, не змогли збити та не змогли навіть виявити "Байрактар". Після цього удару розрахунки російських гармат розбіглися кущами, і більше ця батарея вже не стріляла", - додав журналіст.

За його інформацією, "наказ на застосування "Байрактару" у відповідь на російський вогонь дав головком ЗСУ Валерій Залужний".

Автор фото, Командування Сухопутних Військ ЗСУ Підпис до фото, Так виглядало відео знищення "Байрактаром" цілі з висоти кілька кілометрів на навчаннях у травні

Джерело BBC News Україна підтвердило факт застосування ударних безпілотників 26 жовтня.

Втрати на Донбасі

За кілька годин до цього Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило про втрати української армії на Донбасі.

"Сьогодні, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".Внас лідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення не сумісні з життям. Ще один дістав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

Автор фото, ОТУ "Схід"

Водночас про "Байрактари там не згадується.

Йдеться лише про те, що українські військові "відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність".

У пресцентрі ООС також не згадують про безпілотники.

У його повідомленні говориться про те, що на згаданій ділянці "іррегулярні збройні формування РФ на території ОРДЛО, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння".

Росія заперечує свою військову участь на Донбасі.

Що кажуть у "ДНР" і "ЛНР"

Водночас російські ЗМІ, а також "Народні міліції" так званих "ДНР" і "ЛНР" заявляють про загострення зі сторони української армії.

Зокрема РИА "Новости" пише про те, що "Українські військові взяли під контроль село Старомаріївка".

Автор фото, РИА "Новости"

У "Народні міліції ДНР" також звинуватили згадану 93 бригаду в обстрілі населеного пункту Нова Мар'ївка з мінометів 120-мм та 80-мм, а також 122-мм артилерії.

А в соцмережах шириться відео руху танків неподалік лінії фронту зі сторони так званої "ДНР". Автентичність відео не підтверджена.