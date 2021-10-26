"Скіфське золото" повернуть Україні, переворот у Судані і японська принцеса. Теленовини ВВС

У випуску 26 жовтня:

  • Суд у Нідерландах поставив крапку у правовій суперечці щодо приналежності колекції скарбів з анексованого Криму. Розповідаємо обставини і передісторію конфлікту за "скіфське золото".
  • Військовий переворот у Судані: світ засуджує, суданці протестують, цивільний уряд - під арештом.
  • Гуманітарна криза в Афганістані: мільйонам цієї зими загрожує голодна смерть. В місті Герат батьки продають немовлят, щоб прогодувати старших дітей.
  • Японська принцеса Мако зреклася титулу і вийшла таки заміж за свого обранця-простолюдина. Чому в країні заговорили про рівноправ'я жінок у світлі цієї кризи.

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