"Скіфське золото" повернуть Україні, переворот у Судані і японська принцеса. Теленовини ВВС
У випуску 26 жовтня:
- Суд у Нідерландах поставив крапку у правовій суперечці щодо приналежності колекції скарбів з анексованого Криму. Розповідаємо обставини і передісторію конфлікту за "скіфське золото".
- Військовий переворот у Судані: світ засуджує, суданці протестують, цивільний уряд - під арештом.
- Гуманітарна криза в Афганістані: мільйонам цієї зими загрожує голодна смерть. В місті Герат батьки продають немовлят, щоб прогодувати старших дітей.
- Японська принцеса Мако зреклася титулу і вийшла таки заміж за свого обранця-простолюдина. Чому в країні заговорили про рівноправ'я жінок у світлі цієї кризи.
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