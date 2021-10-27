Єлизавета ІІ не відвідає кліматичний саміт. Лікарі радять відпочити

Джозеф Лі

BBC News

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Buckingham Palace Підпис до фото, У вівторок королева провела робочий відеодзвінок

Королева не поїде на кліматичний саміт у Глазго СОР26 через пораду лікарів відпочити.

Після того, як минулого тижня скасували візит Єлизавети ІІ до Північної Ірландії, лікарі провели обстеження 95-річної королеви.

До своїх публічних обов'язків вона повернулася цього вівторка, провівши робочий відеодзвінок із замку Віндзор із послами Південної Кореї та Швейцарії, які говорили із нею із Букінгемського палацу.

Це була її перша поява на публіці після 19 жовтня, коли Єлизавета ІІ приймала у Віндзорському замку інвестиційний саміт.

Ніч 20 жовтня королева провела у лікарні, а наступного дня "доброму гуморі" повернулася до Віндзорського замку.

Проте в останньому повідомленні Букінгемського палацу йдеться про те, що "королева не поїде до Глазго, аби взяти участь у вечірньому прийомі з нагоди відкриття СОР26 у понеділок, 1 листопада".

"Її величність шкодує через те, що не зможе відвідати прийом, але звернеться до делегатів у відео", - йдеться у повідомленні.

Очікувалося, що 1-5 листопада королева перебуватиме у Шотландії, де візьме участь у СОР26 у супроводі інших чільних представників монаршої родини - принца Уельського, герцогині Корнуольської та герцога і герцогині Кембридзькими.

Повідомляють, що королева дуже хотіла б, аби результатом саміту в Глазго були ефективні дії, які убезпечили б світ від катастрофічних змін клімату. Вона сподівається, що її відсутність на саміті не використають для того, щоб не відвідувати його.

Нещодавно під час трансляції відкриття валійського парламенту журналісти почули, як королева каже, що її "дійсно дратує", коли люди лише обговорюють тему змін клімату, але нічого не роблять.

Від саміту у Глазго, на якому зберуться учасники із понад 200 країн світу, очікують доленосних рішень щодо боротьби із змінами клімату.

Рішення, що далося нелегко

Як нагадує кореспондент ВВС з питань королівської родини Шон Колан, коли королева скасувала візит до Північної Ірландії та провела ніч у лікарні, це подавали лише як потребу у перерві та відпочинку до участі у кліматичному саміті.

Але нині скасовано і цю поїздку до Глазго. А вона стояла досить високо у королівському календарі, і рішення скасувати її було нелегким.

Лише у вівторок вранці 95-річна королева була на роботі, і все, здавалося, іде нормально.

Її зустрічі у вівторок відбувалися у відеоформаті. Як тепер стало відомо, у форматі відео буде і її звернення до учасників кліматичного саміту.

Очевидно у майбутньому відео стане основним форматом, у якому ми будемо бачити британського монарха.

Тоді як королева буде частіше з'являтися онлайн, її найближчі родичі перебиратимуть більше публічних обов'язків.