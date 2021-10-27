До червоної зони додали одразу сім областей

18 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Від 30 жовтня ще сім областей України переходять у "червону" зону. Таким є рішення Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Йдеться про Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.

"Епідемічна ситуація - складна. За останню добу зафіксовано понад 22 тисячі нових випадків COVID-19. Кількість госпіталізацій, на жаль, невтішно зростає, - заявив міністр розвитку громад Олексій Чернишов.

"Від тяжкого перебігу хвороби рятує вакцинація. Прохання до очільників громад — посилювати протиепідемічні заходи, нарощувати темпи вакцинації та збільшувати кількість тестувань", - додав урядовець.

За попереднім рішенням комісії, з 26 жовтня до "червоної" карантинної зони перейшли Рівненська та Миколаївська області.

Так від кінця жовтня у "червону" зону потрапили 15 областей.

А з 21 жовтня запрацювали нові правила перевезення пасажирів між областями, за якими для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно пред'являти документ про щеплення проти COVID-19 або негативний результат тестування.

Що і як обмежуватимуть у "червоній" зоні

Автор фото, UNIAN

Ще у вересні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд не зупинятиме громадський транспорт під час посилення карантину.

За рішеннями тої ж комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, у "червоній" зоні можуть працювати такі підприємства з торгівлі:

харчовими продуктами (зокрема, продовольчі ринки),

пальним,

лікарськими засобами та медичними товарами,

засобами гігієни та побутовою хімією,

друкованими ЗМІ,

ветеринарними препаратами,

кормами,

насінням та засобами захисту рослин.

Перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом.

Також можуть працювати АЗС без зон харчування, фінансові установи, майстерні транспортних засобів і побутових приладів та комп'ютерів, оператори поштового зв'язку та установи телекомунікаційних послуг.

Інші заклади торгівлі можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники або мають негативний ПЛР-тест (дійсний 72 години), або сертифікат про повну вакцинацію.

Заборонена робота кафе, барів, ресторанів, столових. Але вони можуть здійснювати доставку та працювати на винос. Або працювати за умови, що усі працівники та відвідувачі мають щеплення чи негативний тест.

Такі ж правила поширюються і на готельний бізнес, спортзали, басейни та фітнес-центри.

Лікарням забороняють планові заходи з госпіталізації, окрім ситуацій, коли існує ризик життю та здоров'ю, у випадках ускладненої вагітності та пологів, надання допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, у випадку надання паліативної медичної допомоги.

Без масок, які закривають і ніс, і рот заборонено перебувати у підземних переходах, на зупинках транспорту, на територіях закладів охорони здоров'я та освіти.

В інших місцях загального користування можна бути без маски лише за умови соціальної відстані в один метр.