Дух більшовизму вивітрився? "Більшовик" продали за майже ₴1,5 млрд, але питання лишились

1 година тому

Автор фото, unian

Легендарний київський завод "Більшовик", або АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн.

Частина оглядачів одразу розкритикували конкурс, адже початкова ціна ласого шматку землі (36 га) у Києві складала 1,389 млрд грн і суттєво не зросла. Що викликало питання, адже експерти припускають, що реальна вартість цього об'єкта із землею у кілька разів більша.

Згодом стало відомо, що до купівлі причетний відомий київський бізнесмен Василь Хмельницький, який зараз має непогані стосунки з командою керівника держави.

Угоду розкритикував відомий політик Сергій Лещенко. Він назвав конкурс "фіаско", адже, за його словами, багато потенційних інвесторів не взяли участі у конкурсі, щоб "не мати проблем".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Перший київський машинобудівний було засновано у 1882 році

За умовами продажу, крім оплати цієї суми новий власник має погасити борги підприємства перед працівниками заводу, державою та кредиторами. Сума боргів оцінюється у понад пів мільярда гривень.

"Дух більшовизму залишився у минулому", - заявив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

Велика приватизація?

Автор фото, SPFU.GOV.UA

У ФДМ називають продаж "Більшовика" великою приватизацією і порівнюють із продажем "Криворіжсталі" у 2005 році. Тоді за підприємство держава отримала понад 24 млрд грн або 4,85 млрд доларів.

За перемогу тоді нещадно боролись двоє головних іноземних інвесторів і збільшили стартову вартість у понад два рази.

"Більшовик" принесе державі трохи більше 50 млн доларів, але все одно у ФДМ вважають аукціон з продажу успішним, а його результат - "переможним".

При цьому цей результат лише на 40 млн грн перевищив стартову ціну. Рік тому, у липні 2020 року, за порівнянну суму в 1,1 млрд грн продали готель "Дніпро" в центрі Києва. І землі там було набагато менше.

Хто купив "Більшовик"

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Новий власник "Більшовика" має сплатити борги, зокрема, і працівникам заводу

Переможцем торгів, у яких взяли участь три учасники, стало ТОВ "Дженерал Комерс".

За даними порталу YouControl, статутний капітал цієї фірми, заснованої у 2018 році, становить 4110 грн. А основним видом діяльності є "неспеціалізована оптова торгівля".

Оглядачі пов'язували цю фірму із бізнесменом Василем Хмельницьким, який, зокрема, має інтереси і у будівельному бізнесі.

Після торгів Хмельницький сам підтвердив, що є "співінвестором" придбання заводу.

Оглядачі також припускали, що нових власників заводу цікавитиме не підприємство, а 36 га столичної землі під ним. А інші забудовники оцінювали ділянку під "Більшовиком" у 3-4 млрд грн.

Бізнесмен підтвердив припущення, що територію заводу перебудують.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, У Києві з'явиться інноваційна та комфортна для городян інфраструктура у центрі міста", - обіцяють нові інвестори

Заяву Василя Хмельницького передала "Економічній правді" пресслужба холдингу UFuture, який позиціонує себе як "українську компанію із портфелем активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT".

Партнерами Хмельницького у покупці "Більшовика" стали "консорціум інвесторів, серед яких власник "А-Девелопмент" Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова".

"У Києві з'явиться інноваційна та комфортна для городян інфраструктура у центрі міста, ефективний власник та мільярдні інвестиції, нові робочі місця та перспектива розвитку", - йдеться у заяві.

Проблеми лише починаються?

"Київ перестав бути індустріальним містом, це слід визнати", - каже директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Він вважає цілком нормальним, що промислові підприємства зникають із міст, - "ми вже не в індустріальній добі".

До самої процедури продажу "Більшовика" претензій теж немає, вважає експерт. Оцінку його вартості робили на основі того, що залишилося від заводу, а залишилося мало що. Якщо ж хтось із учасників торгів не згоден з результатами, він може подати до суду.

Натомість Сергій Лещенко вважає суму угоди заниженою. І пояснює її відсутністю реальної конкуренції.

"Потенційні учасники торгів розуміли, що участь у приватизації потім обернеться війною з ним (Хмельницьким - Ред.). Переконати інвесторів брати участь у такій приватизації не зміг Фонд державного майна", - написав Сергій Лещенко.

На думку Олександра Сергієнка, у інвесторів після торгів можуть виникнути інші проблеми - із землею.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, У кількох метрах від одного з цехів "Більшовика" - Шулявський міст. Той, що "втомився"

"За земельним кодексом, той, хто володіє майном, може претендувати на земельну ділянку, на якій розташоване це майно", - пояснює Олександр Сергієнко.

"Але є ще така річ, як цільове призначення землі, і наразі це землі промисловості, - зауважує експерт. - Просто так збудувати там житловий комплекс чи житлове містечко за законом не можна".

Він також нагадує, що "у будь-якому разі цільове призначення цієї землі має змінити Київрада".

"І тут виникне колізія і протистояння", припускає експерт, але водночас визнає, що прецеденти свідчать, що у більшості справ про забудову земельної ділянки не за цільовим призначенням "виграють забудовники".

"Можна збудувати на "Більшовику" новий житловий чи офісний комплекс. Але виникає багато питань: чи витримають транспортні мережі, теплотраси, водогони, чи буде там передбачена кількість зелених насаджень", - каже експерт і припускає, що все це ляже на плечі міста, хоча кошти від продажу заводу отримає державний бюджет.

Автор фото, УНІАН

"Василь Хмельницький отримав гарний шмат землі всередині Києва, але це тільки початок проблеми, а не її кінець", - вважає Олександр Сергієнко.

На погляд директора Інституту міста, найкращим варіантом було б, щоб Київ зміг домовитися із новими власниками "Більшовика" про певний обмін зміни цільового призначення землі на будівлю п'ятого цеху заводу.

Він розташований поруч із Шулявським мостом та транспортною розв'язкою, надзвичайно важливою для столиці. Місто давно прагне отримати п'ятий цех, щоб її добудувати.

Не перший, і не останній?

Перший київський машинобудівний завод був заснований у 1882 році як акціонерне товариство "Гретер і Криванек".

Він випускав обладнання для цукрової промисловості, яка також приносила мільярди своїм власникам. Саме працівники цього заводу під час революції 1905 заснували "Шулявську робочу республіку". А назву "Більшовик" він отримав у 1922 році.

На заводі, який випускав обладнання для харчової, хімічної промисловості, був навіть свій ливарний цех.

Але від початку 1990-х завод занепадав, - так само як і низка інших промислових підприємств столиці України.

Проте "Більшовик" - не перший легендарний київський завод, від якого з часом може залишитися лише назва.

Підпис до фото, У 2009 проти "знищення" заводу "Арсенал" намагалися протестувати його працівники

Раніше було "перебудовано" територію заводу "Арсенал" на Печерську.

На території підприємства, яке колись було "закритим" і забезпечувало оптикою та електронікою радянські космічні ракети, тепер кав'ярні, офіси та ресторани. Саме у фуд-корті оновленого Арсеналу президент Володимир Зеленський проводив свою першу після обрання велику пресконференцію.

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