16-річний водій Infiniti скоїв смертельну ДТП у Харкові. Хлопці й дівчина у лікарні

1 година тому

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, У Харкові скоїв смертельну ДТП неповнолітній

Аварія трапилась вчора ввечері на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської. На червоний сигнал світлофора Infiniti на великій швидкості перетнув перехрестя та зіткнувся з Chevrolet, повідомляє пресслужба Національної поліції. Правоохоронці затримали винуватця аварії. Ним виявився 16-річний юнак.

На відео аварії у соцмережах видно, що авто вилетіло на перехрестя на величезній швидкості й влетіло в інший автомобіль.

"Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infinitі - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами доставлені до лікарні", - повідомляють у поліції.

Винуватець аварії також потрапив у лікарню, але згодом його відпустили. За даними поліції, водії обох автомобілів не мали ознак алкогольного сп'яніння.

Що наразі відомо про 16-річного водія?

Харківські ЗМІ повідомляють, що машину неповнолітньому водію нещодавно купили батьки.

16-річний хлопець вихвалявся подарунком у Instagram, де публікував багато фото та історій з нічними поїздками Харковом на великій швидкості.

У одному з відео він показав, як обматюкав патрульного. Але зараз цей ролик видалили.

Поліція повідомляє, що винуватцю ДТП загрожує до восьми років в'язниці та позбавлення права керувати автомобілем. Слідчі дії тривають.

На Херсонщині трапилась подібна історія

Це вже друге за місяць смертельне ДТП з неповнолітнім водієм.

24 жовтня на Херсонщині Volkswagen Touareg врізався в дерево, внаслідок чого водій та троє пасажирів позашляховика загинули на місці.

За кермом був 15-річний житель села Велика Олександрівка. Він перевозив своїх односельців 15 та 20 років, а також 21-річного жителя із сусіднього села Нова Калуга. Всі вони загинули.

Ще двоє 17-річних пасажирів отримали травми та опинились у лікарні.