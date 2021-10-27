Юнак створив фейкову "Дію". Міністр хоче направити на виправні роботи в IT

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, 21-річному юнаку загрожує до шести років в'язниці

Чоловік створив додаток до смартфонів, який повністю копіював дизайн державного додатка "Дія", повідомляють у МВС. Винахідником виявився 21-річний хлопець із Запорізької області.

Додаток могли легко використовувати неповнолітні для купівлі заборонених через вік товарів.

Розроблений ним додаток дозволяв користувачам створювати будь-які підроблені документи - від паспорта до сертифіката про вакцинацію від Covid-19.

"Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото", - розповідають у МВС.

Свою розробку хлопець продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що з його додатком неповнолітні зможуть без перешкод купувати алкоголь і цигарки.

Автор фото, УНІАН

"Фейковий застосунок не мав нічого спільного із застосунком "Дія", адже в розробки не було доступу до жодного з держреєстрів. Під час першої його перевірки можна викрити підробку", - прокоментували у міністерстві цифрової трансформації.

У співпраці з мінцифри співробітники кіберполу Запоріжжя і викрили 21-річного хлопця. Йому загрожує до шести років в'язниці.

Тепер правоохоронці роблять усе необхідне, щоб заблокувати канали розповсюдження фейкового додатка, а також встановлюють особи користувачів, які вже придбали підробку "Дії".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров навіть запропонував направити молодого умільця "на виправні роботи в IT без персональних даних та інших чутливих речей".

"Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона", - пожартував Федорів.