"Моршинське диво". Соцмережі заполонили меми про вакциноване місто

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Укрінформ

"Моршинське диво"? На фоні лікарень в інших містах, де вже не вистачає місця невакцинованим хворим на ковід, у Моршині на Львівщині тільки 22 хворих, й всі вони лікуються вдома.

Весною у цьому курортному містечку провели експеримент з масової вакцинації. Тепер майже 75% населення щеплені. А до масового поширення штаму Дельта у Моршині взагалі майже не хворіли.

Користувачі вже прозвали цю масову вакцинацію "моршинським дивом" і заполонили соцмережі мемами.

Жителі інших міст, де вакцинованих значно менше, заздрять моршинцям:

Автор фото, Facebook

Автор фото, Twiiter

Користувачі пишуть, що пора переїжджати.

Автор фото, Facebook Ми не празднували

Автор фото, Facbeook GONI Мемаси

Журналіст Роман Цимбалюк уже спакував речі.

Автор фото, Facebook Романа Цимбалюка

Хтось порівнює Моршин із неприступною фортецею для Covid-19.

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Та у Моршині взагалі відбувається епічна битва проти пліток і фейків!

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І, можливо, там узагалі будуть не раді гостям.

Facebook-спільнота "Останній капіталіст" переймається, як же "моршинське диво" сприймуть антивакцинатори?

Автор фото, Facebook

Але письменник і перекладач Остап Українець не поспішає святкувати.

На його думку, ми можемо не знати багато подробиць про Моршин.