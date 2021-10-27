"Моршинське диво". Соцмережі заполонили меми про вакциноване місто
"Моршинське диво"? На фоні лікарень в інших містах, де вже не вистачає місця невакцинованим хворим на ковід, у Моршині на Львівщині тільки 22 хворих, й всі вони лікуються вдома.
Весною у цьому курортному містечку провели експеримент з масової вакцинації. Тепер майже 75% населення щеплені. А до масового поширення штаму Дельта у Моршині взагалі майже не хворіли.
Користувачі вже прозвали цю масову вакцинацію "моршинським дивом" і заполонили соцмережі мемами.
Жителі інших міст, де вакцинованих значно менше, заздрять моршинцям:
Користувачі пишуть, що пора переїжджати.
Журналіст Роман Цимбалюк уже спакував речі.
Хтось порівнює Моршин із неприступною фортецею для Covid-19.
Та у Моршині взагалі відбувається епічна битва проти пліток і фейків!
І, можливо, там узагалі будуть не раді гостям.
Facebook-спільнота "Останній капіталіст" переймається, як же "моршинське диво" сприймуть антивакцинатори?
Але письменник і перекладач Остап Українець не поспішає святкувати.
На його думку, ми можемо не знати багато подробиць про Моршин.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски