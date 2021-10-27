Суд ЄС оштрафував Польщу на мільйон євро на день. За що?

11 хвилин(и) тому

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Суд Євросоюзу наклав на Польщу штраф у мільйон євро на день за те, що країна не виконувала рішення цього суду.

Йдеться про те, що Польща не призупинила дію суперечливих положень щодо Дисциплінарної палати, як цього від країни вимагав ЄС.

Що це за палата?

Раніше у рамках судової реформи Польща створила Дисциплінарну палату, яка мала право карати суддів.

За задумом польських законодавців, ця палата, яка розпочала роботу у 2018 році, мала виконувати дві головні функції: розглядати дисциплінарні провини суддів Верховного суду та бути апеляційною інстанцією у справах про дисциплінарні провини прокурорів, адвокатів, нотаріусів, а також усіх "звичайних" суддів Польщі.

Критики реформи побоювалися, що так може бути створена система тотального контролю над усіма суддями країни.

У жовтні 2019 Європейська комісія визнала, що польська модель притягнення суддів до відповідальності не відповідає європейським стандартам і звернулася з цього приводу до суду Євросоюзу.

У квітні минулого року суд ЄС наказав Польщі призупинити дію всіх положень законодавства щодо роботи Дисциплінарної палати.

Фактично це означало зупинку роботи цієї палати.

Польща цього робити не стала.

Пізніше Конституційний суд Польщі вирішив, що польське законодавство на території країни має пріоритет над правом Євросоюзу.

Рішення суду фактично відкинуло основний принцип, згідно з яким право ЄС має першість над національним законодавством країн-членів.

Дисциплінарна палата у Польщі продовжила свою роботу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Більшість поляків виступають за збереження Польщі в складі ЄС

"Шантаж"

У Польщі вже відреагували на рішення ЄС про штрафи, заявивши, що це шантаж.

Заступник міністра юстиції Польщі Себастьян Калета написав у Twitter, що суд "діяв поза межами своєї компетенції та зловживав інститутом фінансових штрафів".

Штраф Польща має платити з того дня, як їй офіційно повідомлять про рішення суду і до того часу, поки не виконає зобов'язання.

Польська опозиція вважає, що рішення Конституційного суду про вищість польських законів може стати першим кроком на шляху до виходу країни з ЄС. Навіть з'явився термін "полекзит".

Опозиція у жовтні провела мітинги у Варшаві. Сотні тисяч людей протестували, боячись виходу з ЄС.

Влада переконує, що майбутньому Польщі у союзі нічого не загрожує.

Один мільйон євро на день - це ще один фінансовий штраф, який наклав Суд ЄС на Польщу.

У вересні суд на вимогу Чехії зобов'язав уряд Польщі виплачувати 500 тисяч євро щоденно за невиконання наказу про негайне припинення видобутку вугілля на шахті Турув.