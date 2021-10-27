Через аварію на залізниці запізнюються десятки потягів

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Автор фото, unian

У Житомирській області сталось сходження вантажних вагонів. Через це спізнюються десятки потягів.

27 жовтня десять порожніх вагонів вантажного потяга зійшли з колії неподалік селища Чорнорудка. Пошкоджені габарити двох колій.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Потяги далекого сполучення, що прямували у напрямку Козятина, поїдуть через Фастів — Житомир — Бердичів.

Швидкісний "Інтерсіті+" №716 Перемишль — Київ та поїзд №29/30 Київ — Ужгород поїдуть через Коростень і Шепетівку.

До 4 годин можуть запізнюватися такі потяги:

  • №134/133 Рахів — Миколаїв;
  • №772/771 Хмельницький — Київ;
  • №88/87 Ковель — Новоолексіївка;
  • №138/137 Хмельницький — Лисичанськ;
  • №769/770 Київ — Кам'янець-Подільський;
  • №357/758 Київ — Рахів;
  • №867/868 Київ — Гречани;
  • №13/113-14/114 Київ — Солотвино, Чоп;
  • №145/146 Київ — Ізмаїл;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №81/82 Київ — Ужгород;
  • №49/50 Київ — Трускавець;
  • №105/106 Київ — Одеса;
  • №41/42 Трускавець — Дніпро;
  • №42/41 Дніпро — Трускавець;
  • №130/150-129/149 Кременчук, Полтава — Івано-Франківськ, Ворохта;
  • №22/21 Трускавець — Харків;
  • №3/4 Ужгород — Запоріжжя;
  • №110/109 Львів — Херсон;
  • №139/140 Київ — Кам'янець-Подільський.

Раніше через цю аварію змінився маршрут і сталася затримка потяга № 764 Одеса-Київ.

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