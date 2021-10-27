Через аварію на залізниці запізнюються десятки потягів
У Житомирській області сталось сходження вантажних вагонів. Через це спізнюються десятки потягів.
27 жовтня десять порожніх вагонів вантажного потяга зійшли з колії неподалік селища Чорнорудка. Пошкоджені габарити двох колій.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Потяги далекого сполучення, що прямували у напрямку Козятина, поїдуть через Фастів — Житомир — Бердичів.
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Швидкісний "Інтерсіті+" №716 Перемишль — Київ та поїзд №29/30 Київ — Ужгород поїдуть через Коростень і Шепетівку.
До 4 годин можуть запізнюватися такі потяги:
- №134/133 Рахів — Миколаїв;
- №772/771 Хмельницький — Київ;
- №88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- №138/137 Хмельницький — Лисичанськ;
- №769/770 Київ — Кам'янець-Подільський;
- №357/758 Київ — Рахів;
- №867/868 Київ — Гречани;
- №13/113-14/114 Київ — Солотвино, Чоп;
- №145/146 Київ — Ізмаїл;
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №81/82 Київ — Ужгород;
- №49/50 Київ — Трускавець;
- №105/106 Київ — Одеса;
- №41/42 Трускавець — Дніпро;
- №42/41 Дніпро — Трускавець;
- №130/150-129/149 Кременчук, Полтава — Івано-Франківськ, Ворохта;
- №22/21 Трускавець — Харків;
- №3/4 Ужгород — Запоріжжя;
- №110/109 Львів — Херсон;
- №139/140 Київ — Кам'янець-Подільський.
Раніше через цю аварію змінився маршрут і сталася затримка потяга № 764 Одеса-Київ.
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