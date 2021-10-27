Через аварію на залізниці запізнюються десятки потягів

26 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

У Житомирській області сталось сходження вантажних вагонів. Через це спізнюються десятки потягів.

27 жовтня десять порожніх вагонів вантажного потяга зійшли з колії неподалік селища Чорнорудка. Пошкоджені габарити двох колій.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Потяги далекого сполучення, що прямували у напрямку Козятина, поїдуть через Фастів — Житомир — Бердичів.

Швидкісний "Інтерсіті+" №716 Перемишль — Київ та поїзд №29/30 Київ — Ужгород поїдуть через Коростень і Шепетівку.

До 4 годин можуть запізнюватися такі потяги:

№134/133 Рахів — Миколаїв;

№772/771 Хмельницький — Київ;

№88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№138/137 Хмельницький — Лисичанськ;

№769/770 Київ — Кам'янець-Подільський;

№357/758 Київ — Рахів;

№867/868 Київ — Гречани;

№13/113-14/114 Київ — Солотвино, Чоп;

№145/146 Київ — Ізмаїл;

№29/30 Київ — Ужгород;

№81/82 Київ — Ужгород;

№49/50 Київ — Трускавець;

№105/106 Київ — Одеса;

№41/42 Трускавець — Дніпро;

№42/41 Дніпро — Трускавець;

№130/150-129/149 Кременчук, Полтава — Івано-Франківськ, Ворохта;

№22/21 Трускавець — Харків;

№3/4 Ужгород — Запоріжжя;

№110/109 Львів — Херсон;

№139/140 Київ — Кам'янець-Подільський.

Раніше через цю аварію змінився маршрут і сталася затримка потяга № 764 Одеса-Київ.