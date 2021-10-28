"Я - футболіст і я - гей". Зізнання зірки футболу Джоша Кавалло

7 хвилин(и) тому

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Австралійський футболіст Джош Кавалло оголосив про свою гомосексуальність.

Наразі він єдиним у світі відкритий гей серед професійних футболістів, які грають на найвищому рівні.

21-річний гравець клубу вищої австралійської ліги Adelaide United Джош Кавалло оголосив про свою сексуальну орієнтацію у соцмережах.

"Я хочу розповісти про щось дуже особисте. Те, про що я, нарешті, можу говорити без почуття незручності", - написав Кавалло у соцмережах, а потім у відеокліпі оголосив: "Я - футболіст і я - гей. Я хочу лише грати у футбол. І щоб при цьому до мене ставилися як до всіх.

Футболіст розповів, що він втомився грати на межі сил та вести подвійне життя.

"Я боровся з моєю сексуальною орієнтацією шість років, але тепер я можу залишити позаду цю боротьбу, і я дуже радий цьому", - сказав Кавалло.

Попередники - від Фашану до Бітті

Джош Кавалло - єдиний у світі футболіст вищої ліги, який здійснив камінг-аут. Але він не єдиний професійний футболіст-гей взагалі.

Там же, в Австралії, у нижчій лізі грає 28-річний Енді Бреннан, який оголосив про свою гомосексуальність у 2019 році. Він і був першим австралійським професійним футболістом, який зробив це. Бреннан грав і у вищій лізі, щоправда, вийшов на поле лише кілька разів.

У другій лізі США, USL Championship, грає 26-річний Коллін Мартін, який здійснив камінг-аут у 2018 році.

2013 року про свою гомосексуальність оголосив гравець збірної США Роббі Роджерс. Формально на момент цієї заяви він не був професійним футболістом, але це була лише коротенька перерва у його кар'єрі між англійським і американським клубами Leeds і LA Galaxy. Нині Роджерс уже не грає.

Першим відкритим геєм серед професійних гравців у 1990 році став англійський футболіст Джастін Фашану. У 1998 році, у віці 37 років, він наклав на себе руки після того, як його звинуватили у США у сексуальному домаганні до 17-річного юнака.

Здебільшого професійні футболісти, якщо й оголошували про гомосексуальність, то після закінчення кар'єри.

Так зробив, наприклад, у 2014 році гравець збірної Німеччини, "Штутгарта" та трьох клубів англійської Прем'єр-ліги Томас Хітцльшпергер.

Нещодавно, в 2020 році, про свою сексуальну орієнтацію оголосив колишній гравець англійського клубу Hull City Томас Бітті.

Коментуючи заяву Джоша Кавалло, він сказав, що гордий за нього і що футболістам-геям потрібно сміливіше заявляти про себе.

Джек Мерлі, автор подкасту ВВС "LGBT Sport Podcast"

"Я - футболіст і я - гей". Комусь, можливо, ці слова здадуться не дуже важливими, але насправді рішення Джоша Кавалло відкритися має велике значення.

На відміну від тих, хто, як Томас Хітцльшпергер, зробив камінг-аут лише після закінчення кар'єри, Кавалло вирішив розповісти про себе, ще будучи гравцем.

Геї та чоловіки-бісексуали представлені у футболі набагато ширше, ніж вам може здаватися. Є геї унижчих лігах, є судді-геї, такі як Райан Аткін та Джеймс Едкок.

Але те, що можливість відкритися відчув професіонал вищого рівня, який ще грає, - це величезний важливий крок. І люди вітають його, судячи з реакції у соцмережах.

Як каже сам Джош, дуже багато хто у футболі вважає, що єдиний спосіб бути успішним гравцем - це приховувати свою сексуальну орієнтацію. Багато хто вирішує, що легше зовсім піти з цього спорту, ніж бути самим собою.

Але рішення Кавалло заявити про себе (при цьому його повністю підтримали колеги у команді) показує, що на вулиці 2021 рік, і зараз все може бути інакше.

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