Байден приїхав у Європу. Він відвідає два саміти і зустрінеться з Папою

10 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден прибув до Європи, де відвідає два міжнародні саміти.

Вранці у п'ятницю він приземлився у Римі, де відвідає саміт G20. Одним з ключових питань порядку денного саміту будуть плани щодо запровадження глобального мінімального податку для наднаціональних корпорацій.

Другий в історії Америки президент-католик також зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані.

Потім, у неділю ввечері, він вирушить до Шотландії на кліматичну конференцію ООН COP26, що відбудеться в Глазго.

На ній Байден озвучить меседж, що США повернулися у боротьбу з глобальним потеплінням після того, як його попередник Дональд Трамп вийшов з Паризької кліматичної угоди.

Але перед тим, як поїхати в Європу, у себе вдома американський президент оприлюднив план видатків у розмірі 1,75 трлн доларів, назвавши його історичними інвестиціями у майбутнє країни. Ці гроші включають інвестиції в інфраструктуру, захист клімату та соціальні витрати.

Оприлюднений Байденом план має схвалити Конгрес. Він став результатом тривалих переговорів між лівим і центристським крилом Демократичної партії.

Спочатку Байден пропонував витратити 3,5 трлн доларів, проте суму скоротили після переговорів із сенаторами-центристами.

Що включає план видатків?

555 млрд доларів на боротьбу зі зміною клімату, в основному за рахунок податкових пільг для підприємств, що використовують відновлювані джерела енергії та джерела енергії з низьким рівнем викидів

400 млрд доларів на безкоштовну дошкільну освіту для всіх дітей у три-чотири роки.

165 млрд доларів на зниження страхових внесків за медичне обслуговування для дев'яти мільйонів американців, які підпадають під закон про доступне медичне обслуговування, також відомий як Obamacare

150 млрд доларів на будівництво мільйона одиниць доступного житла

У Сенаті в демократів зараз рівно половина голосів, але вони можуть проводити через нього бюджетні та кадрові рішення завдяки тому, що вирішальний голос має віцепрезидентка Камала Харріс. Ніхто з республіканців за ці законопроєкти не голосуватиме, тому Байдену потрібні голоси всіх сенаторів-демократів. Найближчими днями Байден дізнається, чи має цю підтримку.