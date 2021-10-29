Байден приїхав у Європу. Він відвідає два саміти і зустрінеться з Папою
Президент США Джо Байден прибув до Європи, де відвідає два міжнародні саміти.
Вранці у п'ятницю він приземлився у Римі, де відвідає саміт G20. Одним з ключових питань порядку денного саміту будуть плани щодо запровадження глобального мінімального податку для наднаціональних корпорацій.
Другий в історії Америки президент-католик також зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані.
Потім, у неділю ввечері, він вирушить до Шотландії на кліматичну конференцію ООН COP26, що відбудеться в Глазго.
На ній Байден озвучить меседж, що США повернулися у боротьбу з глобальним потеплінням після того, як його попередник Дональд Трамп вийшов з Паризької кліматичної угоди.
Але перед тим, як поїхати в Європу, у себе вдома американський президент оприлюднив план видатків у розмірі 1,75 трлн доларів, назвавши його історичними інвестиціями у майбутнє країни. Ці гроші включають інвестиції в інфраструктуру, захист клімату та соціальні витрати.
Оприлюднений Байденом план має схвалити Конгрес. Він став результатом тривалих переговорів між лівим і центристським крилом Демократичної партії.
Спочатку Байден пропонував витратити 3,5 трлн доларів, проте суму скоротили після переговорів із сенаторами-центристами.
Що включає план видатків?
- 555 млрд доларів на боротьбу зі зміною клімату, в основному за рахунок податкових пільг для підприємств, що використовують відновлювані джерела енергії та джерела енергії з низьким рівнем викидів
- 400 млрд доларів на безкоштовну дошкільну освіту для всіх дітей у три-чотири роки.
- 165 млрд доларів на зниження страхових внесків за медичне обслуговування для дев'яти мільйонів американців, які підпадають під закон про доступне медичне обслуговування, також відомий як Obamacare
- 150 млрд доларів на будівництво мільйона одиниць доступного житла
У Сенаті в демократів зараз рівно половина голосів, але вони можуть проводити через нього бюджетні та кадрові рішення завдяки тому, що вирішальний голос має віцепрезидентка Камала Харріс. Ніхто з республіканців за ці законопроєкти не голосуватиме, тому Байдену потрібні голоси всіх сенаторів-демократів. Найближчими днями Байден дізнається, чи має цю підтримку.
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