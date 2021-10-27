Коронавірус захоплює Україну, Росія погрожує заморозити Молдову. Теленовини ВВС
У випуску 27 жовтня:
- Ситуація з Covid-19 в Україні стає критичною, і це ще не пік хвилі.
- Молдова шукає альтернативу російському газу, Москва загрожує закрутити вентиль.
- Індустрія безалкогольних напоїв щороку виробляє 470 мільярдів пластикових пляшок.
Читайте також: У лікарнях закінчується кисень для хворих на ковід. Чому так сталось і що робить влада
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски