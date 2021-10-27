Коронавірус захоплює Україну, Росія погрожує заморозити Молдову. Теленовини ВВС

У випуску 27 жовтня:

  • Ситуація з Covid-19 в Україні стає критичною, і це ще не пік хвилі.
  • Молдова шукає альтернативу російському газу, Москва загрожує закрутити вентиль.
  • Індустрія безалкогольних напоїв щороку виробляє 470 мільярдів пластикових пляшок.

Читайте також: У лікарнях закінчується кисень для хворих на ковід. Чому так сталось і що робить влада

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.