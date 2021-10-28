Більше ніяких суперхмарочосів, вирішив Китай

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китай - домівка будівель, які належать до переліку найвищих у світі

Китай заборонив невеликим містам країни будувати "супервисотні будинки" в рамках масштабної спроби зупинити зведення заради "марнославства".

У країні розташовані одні з найвищих будівель світу, зокрема Шанхайська вежа, яка має 128 поверхів.

Раніше чиновники поставили під сумнів необхідність будівництва хмарочосів у містах з низькою щільністю забудови. На їхню думку, їх будують для марнославства, а не з корисною метою.

У країні вже діє заборона на будівлі висотою понад 500 метрів.

Оголошення про заборону користувачі на китайському сайті соціальних мереж Weibo переважно підтримали, багато хто писав, що надвисокі хмарочоси "не потрібні... вони просто марні".

На початку цього року в країні запровадили заборону на "потворну архітектуру".

"Ми перебуваємо на стадії, коли люди надто імпульсивні та прагнуть створити щось, що насправді може увійти в історію", - сказав раніше South China Morning Post Чжан Шанву, заступник керівника Коледжу архітектури та містобудування університету Тунцзі.

"Кожну будівлю хочуть зробити орієнтиром, і забудовники та містобудівники намагаються досягти цієї мети, вдаючись до крайнощів в новизні та незвичайності".

Про що йдеться в нових правилах

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шанхай та його хмарочоси

У спільній заяві, опублікованій у вівторок, Міністерство житлового та міського розвитку та Міністерство з надзвичайних ситуацій повідомили, що у містах з населенням менш як три мільйони людей заборонять будувати будівлі висотою понад 150 метрів.

У містах, де населення перевищує 3 млн людей, заборонять будувати будівлі висотою понад 250 метрів.

В уряді уточнили, що потрібно буде отримати особливі пільгові умови, якщо місто з міським населенням менш як 3 млн вирішить побудувати хмарочос вище 150 метрів. Водночас такі міста за жодних обставин не зможуть побудувати будівлю вище 250 метрів.

Аналогічно, міста з міським населенням понад 3 млн людей можуть за певних обставин подати заявку на будівництво хмарочоса висотою понад 250 метрів, але із жорсткою забороною на будівлі понад 500 метрів.

У заяві наголошують, що тих, хто схвалює проєкти, які порушують ці нові правила, притягнуть до "довічної відповідальності".