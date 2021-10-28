"Гра в кальмара": у школах Нью-Йорка заборонили на Геловін костюми з серіалу

1 година тому

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Серіал Netflix "Гра в кальмара" став світовою сенсацією

Три початкові школи в штаті Нью-Йорк заборонили використовувати на Геловін костюми з популярного серіалу Netflix "Гра в кальмара" через побоювання, що вони можуть прославити насильство.

Південнокорейський серіал розповідає про велику групу людей, які мають борги і змагаються за величезний грошовий приз у смертельній серії дитячих ігор.

Криваві сцени спонукали школи розіслати батькам електронні листи про "насильницький" зміст серіалу.

У повідомленнях йдеться, що костюми з "Гри в кальмара" на шкільних заходах будуть недоречними.

У школах нью-йоркського шкільного округу Фейетвілл-Манліус є інструкції, які забороняють одягати на Геловін речі, "які можна інтерпретувати як зброю", а також "такі, які занадто демонструють криваві чи страшні сцени", повідомив CBS News суперінтендант округу Крейг Тайс.

Він сказав, що учні відтворювали сцени з серіалу на перервах, а директори попереджали батьків, що "ігри, пов'язані з насильницькою поведінкою, є неприпустимими".

У США Netflix оцінює серіал як для дорослої аудиторії. Це означає, що серіал "не підходить для глядачів віком 17 років і молодших".

Але деякі батьки незадоволені забороною шкільних костюмів.

"Це лише костюм. Тільки не дозволяйте дітям дивитися серіал", - сказала CBS одна жінка.

Інший батько назвав заборону "проявом владного тиску".

Автор фото, Netflix Підпис до фото, У США серіал дозволено дивитися аудиторії віком від 17 років

В Англії вчителі попереджають про дітей віком шість років, які розігрують сцени із серіалу.

Раніше цього місяця Рада Центрального Бедфордшира порадила батькам бути пильними щодо небезпек, пов'язаних з тим, що їхні діти "копіюють ігри з серіалу "Гра в кальмара".