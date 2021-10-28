Чим британці замінили криголам JCR, який продали Україні. Він у 50 разів дорожчий

11 хвилин(и) тому

Автор фото, BAS Підпис до фото, "Сер Девід Аттенборо" замінить "Джеймс Кларк Росс", який тепер належить Національному антарктичному центру України

Британці завершили морські випробування свого нового головного судна для полярних досліджень RRS Sir David Attenborough, яке замінить проданий Україні криголам James Clark Ross.

Королівське дослідницьке судно "Сер Девід Аттенборо", назване на честь британського натураліста, готове до своєї першої експедиції в Антарктику.

Суперсучасний криголам піднявся Темзою до Лондона і пришвартувалося у Гринвічі, пише науковий кореспондент BBC Джонатан Амос.

Там, на нульовому меридіані Землі, "Девід Аттенборо" проведе кілька днів, щоб дати змогу всім охочим оглянути його та ознаменувати початок кліматичної конференції COP26 у Глазго.

А його попередник "Джеймс Кларк Росс" вже кілька тижнів перебуває в Одесі під Українським прапором - там триває процес його передачі Національному антарктичному центру України.

Незабаром обіцяють оголосити нову назву для українського криголама і так само відкрити його для публіки.

Автор фото, Алекс Заклецький Підпис до фото, Криголам "Джеймс Кларк Росс" вже під українським прапором вперше заходить до порту в Одеській затоці

Скільки коштував новий криголам

129-метрове судно льодового класу "Сер Девід Аттенборо" весь минулий рік провело у випробуваннях міцності біля навколо узбережжя Британії.

У четвер очікується, що криголам відвідає реальний Девід Аттенборо.

Автор фото, BAS Підпис до фото, RRS Sir David Attenborough

А пізніше судно відправиться у свою першу експедицію до Антарктики, де проведе літний дослідницький сезон (у Південній півкулі зараз весна і скоро почнеться літо).

"Сер Девід Аттенборо" доправить припаси на головну британську антарктичну базу "Ротера" та інші станції на узбережжі Південного океану.

А інженери хочуть перевірити, як судно пробиратиметься крізь льодові поля.

"Сер Девід Аттенборо" - криголам 4 класу, що означає, що він може долати кригу завтовшки метр у рівному темпі та без пошкодження корпусу.

Британцям нове судно коштувало близько 200 млн фунтів (або 274 млн доларів).

Для порівняння, Україна придбала 30-річний "Джеймс Кларк Росс", який вважається все ще ефективним судном для полярних досліджень і експедицій на українську антарктичну станцію "Академік Вернадський", за 5,3 млн доларів.

"Сер Девід Аттенборо" - це "витвір мистецтва", пише Джонатан Амос.

"На ньому є вертолітний майданчик (гелікоптери дуже важливі як для досліджень, так і для безпеки), крани та лабораторії на борту. І має розширені можливості, щоб розгортати підводне та інше обладнання для дослідження океану та відбору проб", - додає він.

Підпис до фото, "Сер Девід Аттенборо" зможе запускати багато підводних дослідницьких дронів

При побудові нового криголама британці врахували досвід десятків років місій у холодних морях як Антарктики, так і Арктики, пояснює доктор Роб Лартер, морський геофізик Британської антарктичної служби (BAS).

"Наука розвивається таким чином, що доводиться мати справу з набагато більшим спорядженням. Саме тому цей корабель обладнали такими великими кранами та рамами", - розповідає він BBC News.

"Також треба бути дуже гнучким, адже є дуже багато різних видів досліджень. У нас є лабораторії, які перевозять контейнерами, як, наприклад, радіоізотопна лабораторія, ультрачиста хімічна лабораторія та експериментальний океанаріум. Це все можна обладнати на кораблі", - додає вчений.

"Сер Девід Аттенборо" діятиме на передньому краю науки, яка намагається зрозуміти, як атмосфера та океани нагріваються, які наслідки матиме зростання температур, зокрема, на вкриті льодом води та сушу Арктики і Антарктики.

Вчені BAS, наприклад, вже з'ясували, що Південний океан навколо Антарктиди може захистити решту Землі від найгірших наслідків змін клімату.

"Південний океан забирає близько 40% вуглекислого газу з тієї кількості, яку поглинають всі океани, хоча на нього припадає лише 20% загальної площі поверхні світового океану. Тож він виконує подвійну роботу", - пояснює океанограф доктор Емма Боланд.

Якщо цей вуглекислий газ не поглине океан, то він залишиться в атмосфері і посилить глобальне потепління, додає вона.

Саме ці питання і досліджуватиме "Сер Девід Аттенборо".

Зараз в Лондоні на його борт не пускатимуть екскурсії, але поруч обладнали експозицію з віртуальним туром судном на великому екрані.