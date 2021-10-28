Ковід-сертифікати. Як це працює в Європі й стимулює вакцинацію

31 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Марк Ловен каже, що в Італії всюди ретельно перевіряють ковід-сертифікати

Люди обурюються, що через Covid-19 їхні свободи обмежують. Однак попри протести більшість країн Європи живуть за новими правилами. Влада вимагає, щоб на вході до ресторанів, кіно чи музеїв у людей перевіряли документи: "зелені паспорти", сертифікати про вакцинацію чи негативні ПЛР.

Ці ковід-перепустки скрізь називають по-різному. Але наскільки суворо дотримуються цих правил? Кореспонденти ВВС у Європі перевіряли на собі.

Такі ж правила вже запровадили і почали застосовувати в Україні, яка стрімко переходить до суворої "червоної зони".

Суворі перевірки в Італії

Схоже на те, що найбільш жорсткою виявилась Італія, повідомляє Марк Ловен із Риму. "Зелені паспорти", принаймні одна доза щеплення, негативний тест чи докази одужання від Covid-19 перевіряють буквально всюди: від ресторанів до кіно, спортзалів і поїздів.

Ці ж документи вимагають від усіх працівників на роботі - в державному чи приватному секторі.

"Ці перепустки регулярно перевіряють, і моя сім'я, повернувшись з Британії (де таких правил немає - BBC.), була вражена тим, як суворо тут дотримуються ковідних правил, у тому числі носіння маски", - розповідає кореспондент.

Існує стереотип, що італійці нібито не дуже люблять слідувати правилам. Але пандемія, схоже, все змінила. Італія була першою країною, по якій жорстоко вдарив Covid-19, тому рух антивакцинаторів тут переважно невеликий.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Протести у Італії вже вгамували

Хоча без протестів не обійшлось. Натовп штурмував і громив будинки профспілок, а робітники влаштовували сидячі страйки у Трієсті, важливому торговельному порті Італії. Однак поліція розігнала їх сльозогінним газом і водометами.

Після введення нових правил темпи вакцинації в країн різко виросли. Зараз близько 82% італійців уже мають дві дози. Однак 40% працівників у бунтівному порті досі не вакциновані.

Перепустки напевне залишаться в Італії до кінця року. Хоча заступник міністра охорони здоров'я - можливо, щоб задовольнити протестуючих - сказав, що нові правила "переглянуть" наступного року.

Все буде залежати від того, чи залишатиметься ситуація з Covid-19 контрольованою.

У Франції це вже норма

Дивовижно, як швидко так звані "passe sanitaire" стали частиною рутинного життя у Франції, пише Гью Шофілд у Парижі. Більшість людей без опору показують екрани своїх телефонів на входах у бари, кіно, музеї, у поїздах чи аеропортах. Тут це вже норма.

"Звісно, у Франції є люди, які принципово проти необхідності щоразу показувати документи на кожному кроці", - розповідає журналістка. Кожну суботу в Парижі та інших містах проходять демонстрації, де антивакцинатори та лібертаріанці об'єднуються проти "дискримінації за станом здоров'я".

"Однак попри очікування, ці протести не перетворились на масовий рух, а їхній вплив усе менш відчутний", - підсумовує Гью Шофілд.

Вплив "passe sanitaire" помітно вплинув на темпи вакцинації. Сьогодні 50 мільйонів французів або 88,4% людей, старших 12-ти років, щепились двома дозами. А з середини жовтня руки почали заламувати ще сильніше, пише кореспондент: негативні тести, які були альтернативою сертифікатам про вакцинацію, більше не будуть безплатними.

Як довго у Франції перевірятимуть ковідні перепустки? Були сподівання, що лише до середини листопада. Але вже ясно, що цього не буде. Уряд попереджає, що хоч ситуація з Covid-19 стала значно кращою, ніж два місяці тому, перед настанням зими все ще існують ризики.

Минулого тижня у першому читанні ухвалили законопроєкт, який може продовжити дію перепусток до липня наступного року.

Підпис до фото, Для Франції ковід-перепустки вже стали частиною життя

У Нідерландах людям довіряють

Натомість у Нідерландах усе інакше, розповідає Анна Голліган. У всіх барах, ресторанах, кафе чи музеях, які кореспондентка відвідувала з 25 вересня, коли запровадили нове правило, її ні разу не запитали про перепустку.

Хоча правила вимагають від усіх людей, кому більше 13-ти, показувати на вході ковід-сертифікат всюди, крім магазинів та місць, де відбуваються спортивні події.

"Коли я запитувала офіціантів чи касирів, чи хочуть вони бачити мій QR-код як доказ щеплення, відповіді були різними. Від "ні, все в порядку, ми вам довіряємо" до "у нас насправді немає на чому перевіряти", - пише Анна Голліган.

Недавнє дослідження, проведене I&O Research, показало, що близько третини кафе і ресторанів у Нідерландах не сканували ковідні перепустки.

Хоча зараз більшість голландців призвичаїлась до того, що у них можуть вимагати докази вакцинації, часом виникають проблеми. Одного разу до суду подали позов, у якому стверджувалось, що невакцинованих людей без поважної причини дискримінують. Але судді вирішили інакше.

А супермодель Даутцен Крус заявила у своєму Instagram, що її "не змусять зробити укол" чи доводити, що вона здорова, "щоб брати участь у суспільному житті".

"Однак опір перепусткам у Нідерландах радше є питанням принципу, а не практичності", - підсумовує кореспондентка.

Підпис до фото, У Нідерландах Анну Голліган ні разу не спитали про перепустку

Данія вже пережила перепустки

Данія уже встигла відмовитись від своїх "coronapas" минулого місяця, докладає Едріенн Мюррей із Копенгагену. Ця країна першою в Європі запровадила ковідні перепустки ще в квітні, а зараз послабила правила і більше не вважає Covid-19 "соціально критичним" захворюванням.

Політики від початку називали правило з перепустками тимчасовими, і дотримались обіцянки.

Протести на вулицях були, але туди сходились сотні, а не тисячі людей.

"Данці технічно підковані, тому швидко прийняли правила з перепустками, оскільки це передбачало швидкий вихід з ізоляції", - розповідає кореспондентка.

Але оскільки "coronapas" ввели задовго до того, як люди вакцинувались двома дозами, від них регулярно вимагали робити тести. Безкоштовні центри тестування з'явились на околицях Копенгагена та інших міст. Зараз вони в основному закриті, тому що 75% людей старших 12 років повністю вакциновані.

Однак хвороба нікуди не ділась, тому в країні помалу вводять третю бустерну дозу. Останнім часом у Данії кількість нових випадків сягнула більш як 1000 на день, і ростиме надалі.

"Втім, від пандемії у повсякденному житті не залишилось і сліду, лише гель для рук на вході до супермаркету. Тут немає соціальної дистанції, зрідка зустрічаються люди в масках", - пише Мюррей.

У Німеччині ви маєте знати, що означає "2G"

У Німеччині, якщо ви зібрались вийти поїсти чи випити, добре б орієнтуватись у новому Covid-сленгу, пише Деміен МакГіннесс у Берліні. На дверях багатьох ресторанів, кафе та барів з'явились написані від руки вивіски "2G". Це означає, що ввійти можуть лише ті, хто має geimpft (вакцинований) чи genesen (одужав).

Якщо ніяких знаків немає, значить у цьому закладі працює правило "3G", тобто крім доказів про вакцинацію чи одужання дозволяється показувати негативний тест.

Запровадивши нові правила, Німеччина також відмовилась від безплатного тестування. І схоже на те, що люди нормально це сприймають.

Один власник кафе розповів, що мав лише одного клієнта, який не щепився. "На це я йому відповів, що таким своїм рішенням він обмежує лише себе", - переказує слова чоловіка МакГіннесс.

Австрія не пустить нещеплених на ковзанку

Австрійці вже кілька місяців користуються "3G-сертифікатами", розповідає Бетані Белл у Відні. Коли вона з подругою зайшла в один із улюблених ресторанів у столиці, офіціант підозріло глянув на них і спитав: "Ви ж маєте "зелені перепустки"?" І перш ніж дати меню, кинув оком на екрани телефонів.

Хтось перевіряє документи більш суворо, а хтось навіть не запитує про них.

"У той час, як багато австрійців вітали нові правила, вважаючи їх кроком до свободи, опозиційна ультраправа "Партія свободи" захищала тих, хто не згоден", - пише Бетані Белл. Голова партії Герберт Кікл вважає, що уряд розділяє суспільство на людей хороших, тобто вакцинованих, і поганих - невакцинованих.

Однак з 1 листопада австрійці показуватимуть "3G-сертифікати" і при вході на роботу. А взимку їх вимагатимуть і на вході на ковзанку.

На Балканах не поспішають з перевірками

Підпис до фото, На Балканах перевірки вибіркові

У Словенії, Хорватії, Сербії та Північній Македонії балканський кореспондент Гай Делон помітив мало ентузіазму щодо ковідних перепусток. На головній площі Скоп'є, столиці Македонії, лише один ресторан не пускав до себе людей без документів, а всі інші взагалі не турбувались про перевірки.

Персонал ресторанів скаржиться на нові правила, тому знак чи наліпка на столах про нові правила служить радше як фіговий листок на випадок візиту поліції.

Словенія має один із найнижчих рівнів вакцинації у ЄС, і спочатку спроби країни впровадити систему ковідних перепусток покращили ситуацію. Але потім Конституційний Суд призупинив обов'язкові перепустки для працівників державного сектору.

Вивіски у магазинах та ресторанах нагадують людям про сертифікати. Але перевірки вибіркові.

Однак кількість нових випадків коронавірусу росте, тому попри непопулярність перепусток, уряди на Балканах, ймовірно, спробують ввести нові правила знову.