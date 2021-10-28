"Байрактари" ЗСУ на бойовому чергуванні вже пів року й готові атакувати - генерал Наєв

1 година тому

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, В українській армії зараз 12 таких літальних апаратів

Українські ударні безпілотники Bayraktar TB2 насправді вже понад пів року виходять на бойове чергування, а їхні екіпажі готові завдавати удари вдень і вночі.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ (не плутати з Операцією об'єднаних сил на Донбасі, де свій командувач).

26 жовтня Україна вперше застосувала ці безпілотники на Донбасі.

"Вони перебувають на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії (біля кордонів України та в Криму. - Ред). Проводили розвідку і тренування", - розповів генерал Наєв.

За його словами, українські "Байрактари" з березня 2021 року "показали свою ефективність для розвідки і давали практичні дані про супротивника".

"Вони патрулюють не лише Донбас, а і південь та північ України. Літали у квітні, а також, коли були [російсько-білоруські] навчання "Запад-2021". Там, де зростає рівень воєнної загрози, Збройні сили України застосовують весь свій спектр озброєнь, у тому числі і "Байрактари", - пояснив Сергій Наєв.

Після першого бойового застосування "Байрактару" на Донбасі 26 жовтня, коли боєприпас з ударного дрона вразив гармату так званої "1-ї Слов'янської бригади ДНР", але при цьому розрахунок вижив, у медіа з'явилися припущення, що тоді використали "учбову ракету".

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Кадри першого бойового застосування "Байрактарів" на Донбасі

"Байрактар" застосували по рішенню генерал-лейтенанта Павлюка (командувача ООС на Донбасі. - Ред.), тому треба питати в нього. Але точно знаю, що навіть ті "Байрактари, які ведуть розвідку, завжди підіймаються у повітря з бойовим боєкомплектом", - розповів Сергій Наєв.

Вдень і вночі

Наразі відомо, що українська армія має 12 "Байрактарів" - це два комплекти по шість літальних апаратів, кількох станцій управління та кілька сотень боєприпасів до них.

"Коли Україна закупила ці комплекси, то відбулася і відповідна підготовка персоналу для них. Зараз всі екіпажі "Байрактарів" готові до розвідки вдень і вночі, а також до бойового застосування - також вдень і вночі", - відзначив генерал Наєв.

За його словами, "Байрактари" будуть застосовуватися там, де потрібне посилення".

"Є вся інфраструктура для них, органи управління і відпрацьовані питання взаємодії з іншими силами", - додав Сергій Наєв.

Автор фото, Міноброни України Підпис до фото, Станції управління

А у вересні новий головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний розповів азербайджанському виданню Report, що українська армія планує придбати ще чотири комплекти Bayraktar TB2.

"Для потреб Збройних сил у 2021-2022 роках планується придбати ще чотири такі комплекси. Надалі ми плануємо поповнити арсенал безпілотними літальними апаратами місцевого виробництва", - розповів генерал Залужний.

Тож мова може йти про ще 24 літальних апарати, що доведе їхню кількість у ЗСУ до 36.

Однак Валерій Залужний додав, що купівля "Байрактарів" - це лише половина справи.

"По-перше, потрібно навчитися ефективно з ними працювати. По-друге, ми повинні обов'язково знати тактику за формами їх застосування. Ми повинні комплексно підходити до питання", - пояснив він.

"Зараз ми вивчаємо методику використання цих апаратів. Якби ми мали досвід Азербайджану, було б набагато простіше. Визнаю, що, на жаль, ми маємо дуже мало досвіду", - додав Валерій Залужний ще до першого бойового застосування цих апартів на Донбасі.