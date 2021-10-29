Чи підуть діти в школу у червоній зоні

1 година тому

Автор фото, unian

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується з кожним днем. З 1 листопада 15 областей України та Київ будуть у червоній зоні.

Як працюватимуть за цих умов школи, коли діти повернуться за парти?

Червона зона і школи

За правилами червоної зони, школи можуть працювати, якщо там двома дозами щеплено 100% персоналу.

В іншому разі учнів відправляють на дистанційне навчання. Зараз у більшості шкіл тривають канікули. Це 8 тисяч з 14 тисяч шкіл в Україні.

В частині шкіл канікули були раніше, і зараз діти навчаються. Їх скоріше за все відправлять на дистанційку.

Міносвіти рекомендувало школам продовжити канікули до 7 листопада. Але кожна школа або місцеві органи влади самостійно ухвалюють рішення щодо канікул.

Автор фото, unian

(Не)вакциновані освітяни

Щеплення освітян в Україні відбувається доволі швидкими темпами. Якщо в серпні не були щеплені і третина вчителів, то станом на 28 жовтня, майже 90% освітян отримали одну дозу щеплень, а 60% - дві дози.

При цьому взагалі не вакцинованими залишаються 10% вчителів.

Найвищий рівень вакцинації освітян у таких регіонах:

Миколаївська - 98%;

Київська - 95,5%;

Харківська - 94,6%;

Донецька - 92,7%;

Хмельницька - 91,6%.

Хто піде до школи?

Найменше шансів на звичайне навчання у школах мають учні Рівнещини. Область у червоні зоні, але це єдиний регіон України, де освітяни не досягнули порогу щеплень у 80%. У Рівненській області є школи, де немає жодного вакцинованого вчителя.

У Чернігівській області 55 із 426 шкіл зможуть працювати очно з 30 жовтня, коли в регіоні почне діяти "червона" зона. Лише у 55 шкіл регіону щеплені всі вчителі.

"Всі інші школи працюватимуть дистанційно. Обмеження "червоної" зони не будуть стосуватися початкової школи, дитячих садків та спеціальних освітніх закладів", - розповіли у Чернігівській ОДА.

Школи Львова проведуть перші два тижні листопада на дистанційному навчанні. У місті на коронавірус захворіли понад 200 дітей. В очному режимі у Львові працюватимуть лише дитячі садки.

Автор фото, unian

У Київській області канікули у школах були з 18 по 22 жовтня. Цього тижня діти у Київській області навчалися. Але вже з 1 листопада їх відправлять на дистанційку.

Не повернуться за парти і школярі Києва. Після канікул, з 1 листопада, навчання буде у дистанційному режимі, оголосив мер Києва Віталій Кличко.

Це стосується всіх учнів: з 1 до 11 класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті, заявив мер.

Садочки столиці продовжать працювати, але, дотримуючись правил "червоної зони". За умови вакцинації 100% персоналу закладів.

На думку експертів, з червоних зон регіони України зможуть вийти не раніше січня.

Як прогнозують у Київській школі економіки, ця хвиля коронавірусу буде тривати до початку 2022 року.

27 жовтня в Україні зафіксували понад 26 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. До лікарень за день потрапили 5 366 людей. Померли 576.