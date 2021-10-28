"Дали шанс виправитися". Юнак, який створив фейкову "Дію", працюватиме на Мінцифри
21-річний хлопець з Запорізької області, який створив додаток до смартфонів, що повністю копіював дизайн державного додатка "Дія", працюватиме у проєктах Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.
За його словами, раднику міністра внутрішніх справ Антону Геращенку сподобалася ідея Федорова про "виправні роботи в IT" як покарання для затриманого.
"Ми вирішили дати йому шанс виправитись", - повідомив Федоров.
"Він попрацює в нас до суду над кількома соціально-значущими проєктами, покаже себе. Одні з перших завдань - зробити багато різного дизайну соціальної реклами з кампаніями за вакцинацію та проти вживання молоддю алкоголю. Плануємо потім їх запускати", - додав міністр.
Він каже, що затриманий - "трохи сором'язливий, але дуже розумний", начитаний, вміє програмувати і "сам збирає весь дизайн у Figma". Тож Федоров планує спрямувати його здібності в "потрібне русло".
"Що ж до покарання, то хлопець понесе його. Яке - вирішить суд. Ми плануємо низку проєктів для відкриття можливостей розвитку молодим хлопцям. І не намагайтеся більше нічого підробляти. Цей канал потрапляння в Мінцифри більше не працює", - закликав міністр.
Додаток, створений 21-річним хлопцем, могли легко використовувати неповнолітні для купівлі заборонених через вік товарів. Йому загрожує до 6 років в'язниці.
Чому стільки галасу навколо "фейкової Дії"
Розроблений затриманим хлопцем додаток дозволяв користувачам створювати будь-які підроблені документи - від паспорта до сертифіката про вакцинацію від Covid-19.
"Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото", - розповідають у МВС.
Свою розробку хлопець продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що з його додатком неповнолітні зможуть без перешкод купувати алкоголь і цигарки.
"Фейковий застосунок не мав нічого спільного із застосунком "Дія", адже в розробки не було доступу до жодного з держреєстрів. Під час першої його перевірки можна викрити підробку", - прокоментували у міністерстві цифрової трансформації.
У співпраці з Мінцифри співробітники кіберполу Запоріжжя і викрили 21-річного хлопця.
Тепер правоохоронці роблять усе необхідне, щоб заблокувати канали розповсюдження фейкового додатка, а також встановлюють особи користувачів, які вже придбали підробку "Дії".
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відправити запропонував направити молодого умільця "на виправні роботи в IT без персональних даних та інших чутливих речей".
"Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона", - пожартував Федорів.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски