"Дали шанс виправитися". Юнак, який створив фейкову "Дію", працюватиме на Мінцифри

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Михайло Федоров Підпис до фото, В МВС та Мінцифри вирішили "дати шанс виправитися" 21-річному затриманому

21-річний хлопець з Запорізької області, який створив додаток до смартфонів, що повністю копіював дизайн державного додатка "Дія", працюватиме у проєктах Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

За його словами, раднику міністра внутрішніх справ Антону Геращенку сподобалася ідея Федорова про "виправні роботи в IT" як покарання для затриманого.

"Ми вирішили дати йому шанс виправитись", - повідомив Федоров.

"Він попрацює в нас до суду над кількома соціально-значущими проєктами, покаже себе. Одні з перших завдань - зробити багато різного дизайну соціальної реклами з кампаніями за вакцинацію та проти вживання молоддю алкоголю. Плануємо потім їх запускати", - додав міністр.

Він каже, що затриманий - "трохи сором'язливий, але дуже розумний", начитаний, вміє програмувати і "сам збирає весь дизайн у Figma". Тож Федоров планує спрямувати його здібності в "потрібне русло".

"Що ж до покарання, то хлопець понесе його. Яке - вирішить суд. Ми плануємо низку проєктів для відкриття можливостей розвитку молодим хлопцям. І не намагайтеся більше нічого підробляти. Цей канал потрапляння в Мінцифри більше не працює", - закликав міністр.

Додаток, створений 21-річним хлопцем, могли легко використовувати неповнолітні для купівлі заборонених через вік товарів. Йому загрожує до 6 років в'язниці.

Чому стільки галасу навколо "фейкової Дії"

Автор фото, УНІАН

Розроблений затриманим хлопцем додаток дозволяв користувачам створювати будь-які підроблені документи - від паспорта до сертифіката про вакцинацію від Covid-19.

"Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото", - розповідають у МВС.

Свою розробку хлопець продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що з його додатком неповнолітні зможуть без перешкод купувати алкоголь і цигарки.

"Фейковий застосунок не мав нічого спільного із застосунком "Дія", адже в розробки не було доступу до жодного з держреєстрів. Під час першої його перевірки можна викрити підробку", - прокоментували у міністерстві цифрової трансформації.

У співпраці з Мінцифри співробітники кіберполу Запоріжжя і викрили 21-річного хлопця.

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, 21-річному юнаку загрожує до шести років в'язниці

Тепер правоохоронці роблять усе необхідне, щоб заблокувати канали розповсюдження фейкового додатка, а також встановлюють особи користувачів, які вже придбали підробку "Дії".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відправити запропонував направити молодого умільця "на виправні роботи в IT без персональних даних та інших чутливих речей".

"Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона", - пожартував Федорів.