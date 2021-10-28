У лікарнях України бракує кисню, Британія випробувала новий криголам. Теленовини ВВС
У випуску:
- В українських лікарнях закінчується кисень для хворих на ковід. Медики намагаються економити. Пацієнтів, яким він потрібен, більшає щогодини. Київ запроваджує локдаун.
- Ковід у Росії. Там вперше зареєстрували більше 40 тисяч нових хворих за добу.
- Через нелегальну вирубку та пожежі найбільші ліси світу стали забруднювати атмосферу. Шокуючий висновок науковців, оприлюднений напередодні кліматичного саміту ООН.
- Британія відправляє у першу експедицію новий криголам. Попередній продали Україні. Кореспонденти ВВС побували на борту королівського дослідницького судна "Сер Девід Аттенборо" .
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