Кому можна не робити щеплення від ковіду. Пояснення МОЗ

24 хвилин(и) тому

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Міністерство охорони здоров'я України детально пояснило, кому протипоказано вакцинуватися від COVID-19.

Протипоказання можуть бути постійними і тимчасовими.

Єдиним абсолютним і постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є важка алергічна реакція або анафілактичний шок на першу дозу цієї вакцини.

У такому разі МОЗ радить пацієнту щепитися іншою вакциною.

Тимчасові протипоказання

Вони є такими:

Гострі захворювання з температурою вище 38°C. У такому разі вакцинацію можна відкласти на термін до 2 тижнів від початку захворювання.

Лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії.

Введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинацію від COVID-19 можна зробити через 14 днів після цього. Виняток - інактивована вакцина проти грипу. Її можна вводити безвідносно до часу вакцинації від ковід.

Проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA). Вакцинацію слід відкласти до завершення проби.

Крім того, якщо людина вже перехворіла на коронавірус, то вакцинацію можна відкласти на три місяці. Але щепитися треба не раніше, ніж через 28 днів від першого дня симптомів або підтвердження діагнозу.

У МОЗ також звернули увагу на особливі стани, за яких вакцинацію треба робити з обережністю. Це:

Онкологічна хвороба. Вакцинація від COVID-19 таких людей є пріоритетною, але потрібно дотримуватися рекомендацій, які розробила Національна група фахівців з імунопрофілактики.

Аутоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять лікування препаратом "Ритуксимаб", повинні відкласти вакцинацію щонайменше на чотири тижні після останньої дози цього препарату.

Імунодефіцит. Поки що недостатньо даних, аби оцінити ефективність та ризики вакцини для людей із важкими імунодефіцитними станами. Але оскільки вакцина не є "живою", а люди з імунодефіцитом мають вищий ризик важкого перебігу коронавірусу, фахівці все ж схиляють до того, що їх можна вакцинувати.

Фахівці МОЗ також наголошують - вагітність та грудне вигодовування не є протипоказаннями до вакцинації.

Хто встановлює протипоказання

Протипоказання до вакцинації може встановити сімейний або лікуючий лікар.

За потреби, лікар може направити пацієнта до профільного фахівця і після його висновку остаточно вирішити, чи слід відкласти вакцинацію.

Однак форму довідки про протипоказання у МОЗ поки що не затвердили. Тобто офіційного документа, що вакцинація не відбулася з вагомих причин, лікарі видати поки що не можуть.