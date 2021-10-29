Чи подолає Facebook кризу довіри? Західні ЗМІ про нову назву компанії

10 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP via Getty Images

Оголошення Марка Цукерберга про зміну корпоративної назви Facebook викликало дещо скептичну реакцію у західних ЗМІ.

Журналісти та аналітики вважають, що перейменування Facebook на Meta є спробою відвернути увагу від кризи, в якій компанія опинилася після поширення скандальних внутрішніх документів колишньою співробітницею.

Англомовна преса називає зміни у компанії косметичними і наголошує на відсутності конкретики щодо того, як працюватиме анонсований Цукербергом "метавсесвіт".

А деякі коментатори прогнозують, що нова назва не допоможе компанії вирішити кризу довіру на тлі численних скандалів, що пов'язані з безпекою особистих даних, дезінформацією та поляризацією думок, у яких останнім часом звинувачують Facebook.

"Косметичні" зміни

За словами американської New York Times, за задумом перейменування мало би принести Марку Цукербергу подвійну перевагу.

По-перше, заплановані зміни мали б допомогти компанії сконцентруватися на новому фронті діяльності - тобто поєднанні різних частин цифрового світу у так званий метавсесвіт.

По-друге, це шанс дистанціюватися від численних скандалів, в центрі яких опинився Facebook і які стосуються зокрема неспроможності соцмережі протистояти дезінформації та закликам до агресії, що поширюються її сторінками.

Особливо нищівної критики компанія зазнала після того, як колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген поширила внутрішні документи, які свідчать, що компанія знала про шкоду, яку приносять її продукти, зазначає видання.

Але на думку газети, нова назва - це не більше, ніж "косметична" зміна для компанії.

Автор фото, Getty Images

Жодних оголошень про реструктуризацію поки що не було, а Цукерберг залишається керівником компанії і досі має в ній найбільшу владу, пояснює New York Times.

"Як би Марк Цукерберг не називав компанію, вола залишатиметься Zuckerberg Inc доки він не віддасть частину влади і не погодиться на корпоративне керування", - цитує видання дослідницю соцмереж Дженніфер Грайгел.

Скептично про перейменування пише і британська Independent.

За її словами, конкретики щодо того, як виглядатиме і працюватиме новий проєкт, і досі немає.

Зокрема, під час презентації Цукерберг розповідав, що користувачі матимуть змогу додавати віртуальні об'єкти у реальне життя і таким чином, наприклад, проводити час з друзями, що знаходяться в інших містах.

Але, як зазначає газета, Цукерберг визнав, що над цими технологіями ще доведеться працювати, і не розповів, коли компанія планує зробити їх доступними.

"У презентації здебільшого зробили акцент на відносно скромних обіцянках на майбутнє: що люди зможуть відвідати свій віртуально відтворений дім, або, наприклад, зіграти у шахи з людьми з інших країн світу через інтернет на віртуальній дошці, накладеній на реальний світ", - пише видання.

Guardian, своєю чергою, пише, що оголошення про перейменування викликало серйозну критику в США.

Наприклад, сатирична телепрограма Daily Show наклала зображення Цукерберга на кадри штурму Капітолію 6 січня та маршу націоналістів у Шарлотсвілі 2017 року. "Обидві події було організовано через Facebook", - наголошує газета.

Несхвалення висловила і конгресвумен Александрія Окасіо-Кортез, яка назвала Facebook "глобальною машиною стеження і пропаганди", що допомагає авторитарним режимам і "руйнує громадянське суспільство".

Перейменування не вирішить проблем?

Автор фото, Getty Images

Нова назва не вирішить проблем, які спіткали Facebook в останні роки, пише у The Times аналітик з питань технологій Бенедикт Еванс.

"Якщо ваш бренд стає токсичним і ви створюєте новий бренд, щоби відійти від цього, дуже скоро старі проблеми проберуться і у вашу нову сяючу ідентичність", - попереджає експерт.

До того ж, каже він, історія знає чимало прикладів компаній, які домінували певний період часу, однак дуже мало з них залишалися актуальними для одразу кількох поколінь.

Американська Washington Post наголошує, що проблема довіри нікуди не зникла, і нинішня криза через документи від Френсіс Хауген, відомі як Facebook Files та Facebook Papers, не є першою. Зокрема, Facebook багато критикували через дезінформацію під час виборів 2016 року в США, а також через скандал з компанією Cambridge Analytica, який був пов'язаний з поширенням особистих даних.

"Але нинішня криза є для компанії більш екзістенційною, адже шкода прийшла зсередини, а не від зовнішніх груп, що зловживали сервісом. Facebook Papers, які стосуються кожного аспекту сервісу, викривають фундаментальні недоліки у побудові алгоритмів, дизайні платформи, її політики, тоді як шкоду, яку Facebook завдає ментальному здоров'ю, та сприяння поляризації зачіпають американців за живе", - констатує газета.

Тепер критики побоюються, що ті самі проблеми залишаться актуальними і для метавсесвіту, резюмує Washington Post.

Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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Журналісти та аналітики вважають, що перейменування Facebook на Meta є спробою відвернути увагу від кризи, в якій компанія опинилася після поширення скандальних внутрішніх документів колишньою співробітницею.

Англомовна преса називає зміни у компанії косметичними і наголошує на відсутності конкретики щодо того, як працюватиме анонсований Цукербергом "метавсесвіт".

А деякі коментатори прогнозують, що нова назва не допоможе компанії вирішити кризу довіру на тлі численних скандалів, що пов'язані з безпекою особистих даних, дезінформацією та поляризацією думок, у яких останнім часом звинувачують Facebook.

"Косметичні" зміни

За словами американської New York Times, за задумом перейменування мало би принести Марку Цукербергу подвійну перевагу.

По-перше, заплановані зміни мали б допомогти компанії сконцентруватися на новому фронті діяльності - тобто поєднанні різних частин цифрового світу у так званий метавсесвіт.

По-друге, це шанс дистанціюватися від численних скандалів, в центрі яких опинився Facebook і які стосуються зокрема неспроможності соцмережі протистояти дезінформації та закликам до агресії, що поширюються її сторінками.

Особливо нищівної критики компанія зазнала після того, як колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген поширила внутрішні документи, які свідчать, що компанія знала про шкоду, яку приносять її продукти, зазначає видання.

Але на думку газети, нова назва - це не більше, ніж "косметична" зміна для компанії.

Жодних оголошень про реструктуризацію поки що не було, а Цукерберг залишається керівником компанії і досі має в ній найбільшу владу, пояснює New York Times.

"Як би Марк Цукерберг не називав компанію, вола залишатиметься Zuckerberg Inc доки він не віддасть частину влади і не погодиться на корпоративне керування", - цитує видання дослідницю соцмереж Дженніфер Грайгел.

Скептично про перейменування пише і британська Independent.

За її словами, конкретики щодо того, як виглядатиме і працюватиме новий проєкт, і досі немає.

Зокрема, під час презентації Цукерберг розповідав, що користувачі матимуть змогу додавати віртуальні об'єкти у реальне життя і таким чином, наприклад, проводити час з друзями, що знаходяться в інших містах.

Але, як зазначає газета, Цукерберг визнав, що над цими технологіями ще доведеться працювати, і не розповів, коли компанія планує зробити їх доступними.

"У презентації здебільшого зробили акцент на відносно скромних обіцянках на майбутнє: що люди зможуть відвідати свій віртуально відтворений дім, або, наприклад, зіграти у шахи з людьми з інших країн світу через інтернет на віртуальній дошці, накладеній на реальний світ", - пише видання.

Guardian, своєю чергою, пише, що оголошення про перейменування викликало серйозну критику в США.

Наприклад, сатирична телепрограма Daily Show наклала зображення Цукерберга на кадри штурму Капітолію 6 січня та маршу націоналістів у Шарлотсвілі 2017 року. "Обидві події було організовано через Facebook", - наголошує газета.

Несхвалення висловила і конгресвумен Александрія Окасіо-Кортез, яка назвала Facebook "глобальною машиною стеження і пропаганди", що допомагає авторитарним режимам і "руйнує громадянське суспільство".

Перейменування не вирішить проблем?

Нова назва не вирішить проблем, які спіткали Facebook в останні роки, пише у The Times аналітик з питань технологій Бенедикт Еванс.

"Якщо ваш бренд стає токсичним і ви створюєте новий бренд, щоби відійти від цього, дуже скоро старі проблеми проберуться і у вашу нову сяючу ідентичність", - попереджає експерт.

До того ж, каже він, історія знає чимало прикладів компаній, які домінували певний період часу, однак дуже мало з них залишалися актуальними для одразу кількох поколінь.

Американська Washington Post наголошує, що проблема довіри нікуди не зникла, і нинішня криза через документи від Френсіс Хауген, відомі як Facebook Files та Facebook Papers, не є першою. Зокрема, Facebook багато критикували через дезінформацію під час виборів 2016 року в США, а також через скандал з компанією Cambridge Analytica, який був пов'язаний з поширенням особистих даних.

"Але нинішня криза є для компанії більш екзістенційною, адже шкода прийшла зсередини, а не від зовнішніх груп, що зловживали сервісом. Facebook Papers, які стосуються кожного аспекту сервісу, викривають фундаментальні недоліки у побудові алгоритмів, дизайні платформи, її політики, тоді як шкоду, яку Facebook завдає ментальному здоров'ю, та сприяння поляризації зачіпають американців за живе", - констатує газета.

Тепер критики побоюються, що ті самі проблеми залишаться актуальними і для метавсесвіту, резюмує Washington Post.

Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC