Від ковіду майже одночасно померло подружжя українських письменників

1 година тому

Автор фото, Facebook Творче подружжя Тимур і Олена Литовченки

Пара київських письменників-фантастів, Тимур та Олена Литовченки, померли у лікарні. Про це у Facebook написала їхня донька Людмила.

Повідомлення про смерть письменників опублікувало видавництво "Фоліо".

Їхній видавець Олександр Красовицький написав, що подружжя, яке було на піку творчості, забрав ковід.

Донька ж уточнила, що мама померла в четвер, 28 жовтня, а батько наступного ранку. Їм було по 58 років.

"Мама і тато, ви назавжди залишитеся зі мною. Моїх крил більше немає. Я не знаю, що робити без вас. Невідновна втрата. Я люблю вас, не вберегла, вибачте за сварки, за те, що не приділила достатньо уваги", - написала донька.

Згодом Людмила Литовченко уточнила, що батьки не були вакцинованими від ковід.

"Тато і мама були інвалідами, у мами були ускладнення з ногою, запалення ендопротезу колінного суглоба. Тато був інвалідом першої групи, а крім цього в нього був підвищений цукор та інші хвороби", - розповіла донька та попросила не засуджувати її батьків.

Неможливість вакцинуватись вона також аргументувала тим, що "сімейний лікар не могла організувати бригаду вакцинації, а ходити вони не могли".

Найбільше Тимур та Олена Литовченки відомі як письменники-фантасти, але у співавторстві писали також детективи та авантюрно-історичні романи.

Їхні книжки "Пустоцвіт" та "Забути неможливо зберегти" у різні роки входили до довгого списку номінантів на премію Книга року BBC.

Автор фото, Facebook Творче подружжя Тимур і Олена Литовченки

Письменницька спільнота вражена смертю подружжя та заполонила соцмережі спогадами.

"Це шок для спільноти фантастів, шок для мене особисто, - пише колега по цеху Аліса Гаврильченко. - А як же хотілося поспілкуватися!"

"Бачилися у вересні з паном Тимуром на львівському форумі. У нього було стільки планів та нових ідей", - пригадує письменниця Дара Корній.

"Ми ж оце недавно від бібліотеки подали документи на Тимура з дружиною до Шевченківського комітету, на відзначення Шевченківською премією. Вони того варті. Сюрприз готували. Що ж це коїться?"- ділиться Ольга Романюк, директорка київської бібліотеки імені Лесі Українки.

"Талановиті й плідні, написали багато спільних книжок і були сповнені планів на майбутнє. Їм обом було всього за п'ятдесят років, ще б жити та жити, - пише письменниця Маріанна Малина. - Люди, бережіть себе! Робіть щеплення, одягайте маски, бо ця третя хвиля найжахливіша".