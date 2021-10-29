Вакциновані двома дозами можуть легко передавати Covid в домашніх умовах

Мішель Робертс

Редакторка з питань охорони здоров'я, BBC News online

25 хвилин(и) тому

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Люди, які отримали дві дози вакцини, можуть підхопити Covid-19 і передати його тим, з ким живуть, попереджають експерти, які вивчали поширення коронавірусу у домашніх умовах у Великій Британії.

Люди, які отримали дві дози вакцини, можуть передавати інфекцію так само, як і ті, хто не вакцинований.

Навіть якщо вони не мають або мають мало симптомів, ймовірність передачі вірусу іншим невакцинованим сусідам по будинку становить близько двох з п'яти випадків, або 38%.

Цей показник знижується до одного із чотирьох випадків, або 25%, якщо сусіди по дому також повністю вакциновані.

Робота Lancet Infectious Diseases показує, чому важливо вакцинувати та захистити якомога більше людей.

Дослідники попереджають, що нещеплені люди не можуть розраховувати на тих, хто вже вакцинований, щоб знизити ризик власного зараження.

Вакцини відмінно справляються з запобіганням серйозних захворювань і смертей від Covid, але менш ефективні для зупинки поширення коронавірусу, особливо після появи більш інфекційного варіанту Delta, який домінує у Великій Британії.

І з часом захист, який надають вакцини, слабшає і потребує посилення наступними (бустерними) дозами.

Оскільки домогосподарства - це місця, де трапляється найбільша кількість передач Covid, експерти наголошують: дуже важливо, щоб кожен мешканець був вакцинований і був в курсі необхідності посилення захисту наступними дозами.

Згідно з дослідженням, яке проводилося з вересня 2020 року по вересень 2021 року і охопило 440 домогосподарств у Лондоні та Болтоні (де провели ПЛР-тести на Covid):

Люди, які отримали дві дози вакцини, мають нижчий, але все ж значний ризик зараження варіантом Дельта в порівнянні з невакцинованими людьми

Вони можуть передавати інфекцію так само як і невакциновані

Вакциновані люди швидше долають інфекцію, але їх пікове вірусне навантаження - коли люди найбільш заразні - подібне до того, що спостерігається у невакцинованих людей

Це може пояснити, чому вони все ще можуть легко передавати вірус у домашніх умовах

Професор Аджит Лалвані з Імперського коледжу Лондона, який був співавтором дослідження, розповідає: "Постійна передача, яку ми бачимо між вакцинованими людьми, робить необхідним для невакцинованих людей робити щеплення, щоб захистити себе від інфекції та важкої форми Covid-19, тим більше, що в зимові місяці все більше людей проводитиме час у безпосередній близькості".

"Ми виявили, що сприйнятливість до інфекції зросла вже через кілька місяців після другої дози вакцини, тому ті, хто має право на повторні щеплення, повинні отримати їх негайно".

Співавторка дослідження - докторка Аніка Сінганаягам, також з Імперського коледжу Лондона, - зазначає: "Наші результати дають важливе уявлення про ефект вакцинації перед появою нових штамів, і зокрема, показує, чому варіант Delta продовжує викликати високу кількість випадків Covid у всьому світі, навіть у країнах з високим рівнем вакцинації".

"Таким чином, постійні заходи охорони здоров'я та соціальні заходи для стримування передачі - такі як носіння масок, соціальне дистанціювання та тестування - залишаються важливими навіть у вакцинованих".