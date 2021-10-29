"Таке буває раз в житті". Археологи знайшли давньоримські бюсти в англійському селі

38 хвилин(и) тому

Автор фото, HS2/PA MEDIA

Археологи, які працювали на залізничному проєкті HS2 у графстві Бакінгемшир, знайшли кілька давньоримських бюстів.

Це два бюсти, чоловічий і жіночий, а також голову скульптури дитини. Їх знайшли неподалік від села Сток-Мадевілл.

"Така знахідка насправді буває раз у житті", - каже археологиня Рейчел Вуд, яка очолювала розкопки.

За її словами, чудовою знахідкою були б навіть одна голова скульптури дитини або бюст, а тут аж три.

Археологи також знайшли давньоримський скляний глечик, який пробув під землею більш ніж тисячу років, фрагменти черепиці та кремаційні урни.

Розкопки проводили для того, щоб підготувати місцевість для прокладання залізничної дороги. Проходили вони поблизу старої норманської церкви 1080 року.

"Скульптури дуже добре збереглися, і дивлячись в їхні лиця, бачиш людей, які вони зображають. Це унікальний досвід. Звісно, це змушує задуматись над тим, що ще може бути поховано під середньовічними церквами англійських сіл?" - прокоментувала Вуд.

Автор фото, HS2/PA MEDIA Підпис до фото, "Така знахідка насправді буває раз у житті", - каже археологиня Рейчел Вуд

Тепер археологи чекають, що їм розкажуть спеціалісти про ці знахідки та історію місця до побудови тут норманської церкви.

Археологи вважають, що церкву збудували поверх давньоримського мавзолею, який зруйнували нормани. Археологам вдалось розкопати фрагменти збережених стін мавзолею.

Головний археолог проєкту залізничної мережі Майк Корт підкреслив, що археологічна програма, яка супроводжує роботу його команди, не має аналогів у світі.

Автор фото, HS2/PA MEDIA Підпис до фото, Археологам вдалось розкопати фрагменти збережених стін мавзолею

"У міру того, як проєкт HS2 втілює майбутнє Британії, ми відкриваємо її минуле", - сказав він.

Щоб провести розкопки, які тривають з 2018 року, на місці старої церкви археологам довелось ексгумувати рештки приблизно 3000 людей. Їх перепоховають в іншому місці.