"Ледь у смітник не викинула": жінка знайшла вдома діамант вартістю 2,7 млн доларів

1 година тому

Автор фото, Featonby's Auctioneers Підпис до фото, Вимірювання в каратах пов'язане з вагою каменю: важчі діаманти мають вищу цінність.

Розбираючи старі речі вдома, жінка випадково натрапила на діамант вартістю 2,7 млн доларів. Дорогоцінний камінь вагою 34 карати виставлять на аукціоні у Лондоні.

Мешканка графства Нортумберленд (на північному сході Англії) прибирала у себе в будинку і натрапила на блискучий круглий камінь розміром із фунтову монету. Вона спочатку подумала, що це звичайна біжутерія і мало не викинула знахідку. Однак за порадою сусіда жінка (яка вважала за краще зберегти анонімність) вирішила віднести його до ювеліра разом з іншими речами, які накопичила за роки відвідування барахолок.

"До нас прийшла жінка з мішком прикрас, у неї були якісь справи в місті, і вона вирішила заглянути до нас дорогою", - згадує співробітник аукціонного будинку Featonby's Auctioneers Марк Лейн.

Автор фото, Featonby's Auctioneers Підпис до фото, Власниця діаманту навіть не пам'ятає, звідки він в неї взявся

"Це був досить великий камінь, за розміром більший за фунтову монету, я спочатку подумав, що це кубічний цирконій, двійник синтетичного алмазу. Він пролежав у мене на столі пару днів, поки я не взяв прилад для перевірки діамантів, - згадує фахівець. - Потім ми відправили його до наших партнерів до Лондона, після чого його сертифікували експерти в Антверпені, які підтвердили, що це діамант вагою 34 карати".

Вимірювання в каратах пов'язане з вагою каменю: важчі діаманти мають вищу цінність.

Аукціонер Марк Лейн каже, що оцінка дорогоцінного каменю стала для нього справжнім шоком. За його словами, це найдорожчий діамант, який він колись тримав у руках.

"Колір, прозорість, розмір ... виявити діамант вагою 34 карати - це щось надзвичайне", - додав він.

Автор фото, Featonby's Auctioneers Підпис до фото, Аукціоніст Марк Лейн каже, що це найдорожчий діамант, який він колись тримав у руках

За словами фахівця, власниця діаманта не пам'ятає, звідки в неї взявся цей камінь.

"Вона часто ходила на барахолках і купувала всякі дрібниці. Вона і подумати не могла, що це може виявитися діамант", - каже Марк Лейн.

Дорогоцінний камінь виставлять на аукціоні 30 листопада у Лондоні.