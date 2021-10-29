Кліматичний саміт, ковідні жахи в Румунії, справа Ассанжа. Теленовини ВВС

У випуску 29 жовтня:

  • Світові лідери прямують в Глазго. Там стартує кліматична конференція, від якої - у прямому сенсі - залежить доля планети. Що буде, якщо політики не зможуть домовитися?
  • Коли цифри - говорять самі за себе. У Румунії на піку нової хвилі пандемії - люди масово стають в чергу за щепленням. Реанімації ж переповнені невакцинованими.
  • І справа Ассанжа: Сполучені Штати переконують Високий суд Лондона - все таки видати засновника WikiLeaks.
  • Троє жінок у Сполучених Штатах - стали зірками соціальних мереж після того, як з'ясували, що усі вони - зустрічаються із одним чоловіком.

Читайте також: Кліматичний саміт у Глазго COP26: що це, чому важливо й чого від нього очікувати

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.