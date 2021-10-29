Кліматичний саміт, ковідні жахи в Румунії, справа Ассанжа. Теленовини ВВС
У випуску 29 жовтня:
- Світові лідери прямують в Глазго. Там стартує кліматична конференція, від якої - у прямому сенсі - залежить доля планети. Що буде, якщо політики не зможуть домовитися?
- Коли цифри - говорять самі за себе. У Румунії на піку нової хвилі пандемії - люди масово стають в чергу за щепленням. Реанімації ж переповнені невакцинованими.
- І справа Ассанжа: Сполучені Штати переконують Високий суд Лондона - все таки видати засновника WikiLeaks.
- Троє жінок у Сполучених Штатах - стали зірками соціальних мереж після того, як з'ясували, що усі вони - зустрічаються із одним чоловіком.
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