Молдова і "Газпром" домовилися щодо газу. На яких умовах?

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

Молдова і російська компанія "Газпром" уклали договір про постачання газу на п'ять років. В країні вже тиждень діє режим надзвичайного стану через недопостачання російського палива та важкі переговори щодо нового контракту.

Про підписання договору в п'ятницю ввечері повідомив уряд Молдови, невдовзі це підтвердив "Газпром". "ПАТ "Газпром" та АТ "Молдовагаз" подовжили контракт на постачання російського газу споживачам Молдови з 1 листопада 2021 року терміном на п'ять років на взаємовигідних умовах", - йдеться у повідомленні російської компанії.

Міністерство інфраструктури Молдови повідомило, що попередній контракт подовжать на п'ять років із використанням формули розрахунку ціни на газ, яку запропонувала молдовська сторона.

Точні умови договору не повідомляють.

Контракт підписали після триденних переговорів віцепрем'єра Молдови Андрія Спину та керівника "Молдовагазу" Вадима Чебана з головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером у Петербурзі.

Попередній контракт закінчився 30 вересня. У жовтні Молдова отримувала газ за короткостроковим контрактом на один місяць за ціною 790 доларів за тисячу кубометрів. Кишинів така ціна не влаштовувала - торік країна купувала газ уп'ятеро дешевше.

Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов наголошував, що Москва готова подовжити газовий контракт з Кишиневом лише після сплати Молдовою боргу за попередні поставки, який, за даними російської компанії, з урахуванням прострочення платежів становить 709 млн доларів. Але Молдова із цим боргом не погоджувалася.

У підсумку, як повідомляє Інтерфакс з посиланням на джерело в уряді Молдови, сторони домовилися про аудит боргу та необхідність подальших переговорів для встановлення графіка платежів.

Надзвичайний стан у Молдові

Через недопостачання російського газу та невизначеність з подальшими контрактами уряд Молдови з 22 жовтня запровадив у країні режим надзвичайного стану на 30 днів.

Автор фото, GAZPROM via EPA Підпис до фото, Переговори між Молдовою та "Газпромом"

У "Газпромі" стверджували, що нинішня газова криза не має політичного підґрунтя. У Кремлі також підкреслили, що політичних умов під час переговорів із Молдовою щодо постачання газу немає і бути не може.

Однак опитані ВВС експерти сходяться на думці, що газові контракти з Молдовою важливі для Росії не так з економічної, як з політичної точки зору.

Газова криза сталася на тлі того, що у серпні парламент країни затвердив новий уряд, призначений президентом Маєю Санду. Уряд, як і сама Санду, що виграла вибори у листопаді 2020 року, вважають прозахідними, хоча в інтерв'ю ВВС після свого обрання Санду казала, що хоче підтримувати добрі відносини з Росією.