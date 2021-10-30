Походження коронавірусу назавжди залишиться загадкою - розвідка США

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вперше коронавірус виявили восени 2019 року в китайському місті Ухань

Розвідка США заявила, що, ймовірно, ніколи не зможе встановити першопричину появи коронавірусу, що викликає Covid-19, однак продовжує дотримуватися думки, що він не був спеціально створений як біологічна зброя.

Бюро директора національної розвідки (цю посаду наразі обіймає Евріл Хейнс) опублікувало нову редакцію аналізу джерел коронавірусу. Попередню адміністрація Байдена оприлюднила в серпні. У ній, як і раніше, розглядають дві гіпотези його походження: витік з лабораторії (у цьому контексті зазвичай згадують Уханьський інститут вірусології) і природну мутацію при передаванні вірусу, що раніше поширювався серед тварин, до людини.

Обидві версії залишаються однаково вірогідними, жодних нових даних, що дозволяють зупинитися на одній з них і відкинути другу, так і не з'явилося, йдеться у доповіді американської розвідувальної спільноти.

Доповідь опублікована на сайті Бюро директора національної розвідки.

Китай несхвально ставиться до цього проєкту американських спецслужб.

Розвідспільнота США складається з 17 відомств. Чотири з них (конкретно жодне з відомств не називають) тяжіють до версії про природне походження вірусу, проте визнають, що ступінь впевненості у цій версії у них низька.

Водночас одна служба вважає, що перші випадки зараження людини Covid-19 стали результатом витоку з лабораторії, можливо під час експериментів чи поводження із зараженими тваринами в Уханьському інституті вірусології. Цей висновок в аналітиків спецслужби викликає дещо вищий ступінь впевненості - вони його оцінюють як помірний.

У доповіді йдеться, що китайська влада не знала про існування вірусу до початку спалаху Covid-19 в Ухані наприкінці 2019 року. Водночас, зазначається у доповіді, Пекін, як і раніше, перешкоджає міжнародному розслідуванню та відмовляється ділитися інформацією.

За офіційною китайською версією, перший спалах нового вірусу почався на пташиному ринку в Ухані у 2019 році. Саме тому версію про природне походження вірусу спочатку вважали єдиною обґрунтованою, а спроби пов'язати вірус з діяльністю уханського інституту багато вчених сприймали як конспірологію.

Однак на початку року американські ЗМІ знайшли непрямі свідчення, що дозволяють серйозніше поставитися до версії про витік вірусу з лабораторії.

У травні президент Джо Байден доручив спецслужбам проаналізувати всю інформацію щодо обох версій, не відкидаючи й лабораторну.

У китайському посольстві у Вашингтоні новий звіт американської розвідки назвали фарсом.

"Спроби США спиратися не на вчених, а на розвідувальний апарат для виявлення джерел Covid-19 - це повний політичний фарс, - цитує Reuters заяву посольства. - Ми підтримуємо зусилля щодо пошуку його джерел на науковій основі та продовжимо брати активну участь у цьому процесі. Однак ми твердо відкидаємо спроби політизувати це питання".

Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 240 млн, понад 4,9 млн померли.