У Мексиці знайшли рідкісне каное мая. Йому 1000 років і воно чудово збереглося

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

На півострові Юкатан у Мексиці знайшли дерев'яне каное. Його вік, імовірно, становить понад 1000 років і воно добре збереглося.

Унікальну знахідку зробили археологи на півночі півострова поблизу руїн стародавнього міста Чичен-Іца, яке було політичним та культурним центром мая.

Давнє каное знайшли під час робіт, пов'язаних з будівництвом нової залізничної туристичної лінії "Потяг мая".

Каное виявили у прісноводному водоймищі - сеноті, воно було повністю занурене у воду, але чудово збереглося.

За даними Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), довжина каное - 1,6 м, ширина - 80 см. Імовірно, каное використовували як ємність для води. Також його могли використовувати для зберігання підношень під час ритуальних церемоній.

Фахівці INAH кажуть, що це перше повністю збережене 1000-річне каное, яке знайшли на території, де відбувався розвиток цивілізації народів мая. За словами мексиканських вчених, точний вік каное та його тип їм допоможуть визначити колеги з Сорбонни.

Науковці також створять 3D-модель каное. За їхніми словами, це допоможе прискорити процес подальшого вивчення знахідки.

Поки каное датують приблизно 830-950 рр нашої ери, тобто воно, імовірно, належить до пізнього періоду розквіту цивілізації мая.

Автор фото, Reuters

Раніше вчені з Національного інституту антропології та історії Мексики повідомляли, що вздовж маршруту будівництва залізниці "Потяг мая" вони вже знайшли понад 80 поховань мая, а також рештки понад 2400 споруд доіспанського періоду. Серед інших знахідок - кераміка та церемоніальні платформи цивілізації мая.

Залізнична колія "Потяг мая" на півострові Юкатан - проєкт президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, будівництво якого розпочали влітку минулого року.

Колія з'єднує міста Паленке та Канкун, проходить через райони, де раніше мешкали племена мая, а також через біосферний заповідник Калакмул.

Проти будівництва нової залізничної лінії активно виступали екологи, археологи та представники громад мая.