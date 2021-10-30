В країні, де вакцинували третину населення, зареєстрували перший випадок Covid-19

44 хвилин(и) тому

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Жителі Королівства Тонга, розташованого на островах тихоокеанської Полінезії, поспішають вакцинуватися проти коронавірусу, оскільки в п'ятницю там підтвердили перший від початку пандемії випадок захворювання.

Інфекцію виявили у повністю вакцинованої людини, що прибула рейсом з Нової Зеландії.

Прем'єр-міністр Тонги Похіва Туїонетоа попередив, що наступного тижня на мешканців найбільшого й головного острова Тонгатапу можливо чекає карантин.

Тонга - одна з останніх країн, де до цього часу не зафіксували жодного випадку інфікування коронавірусом.

В острівній державі, розташованій на північний захід від Нової Зеландії, мешкає понад 100 тисяч людей.

Лише третина населення Тонги повністю вакциновані. Однак національний координатор з імунізації Афу Тей повідомив AFP, що тисячі тонганців звернулися до центрів вакцинації, щоб зробити щеплення.

Інфікована людина була серед 215 осіб, що летіли на батьківщину рейсом з Крайстчерча (Нова Зеландія). На борту літака також були члени олімпійської збірної Тонги, котрі застрягли у місті після Олімпійських ігор у Токіо.

Міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії заявило, що перед від'їздом з країни інфікований мав негативний ПЛР-тест.

Однак тонганська влада заявила, що позитивний результат зафіксували після звичайного тесту, який зробили у четвер під час обов'язкової ізоляції.

Міністр охорони здоров'я Тонги Сіале Акауола повідомив журналістам, що інфікований тонганець отримав другу дозу вакцини в середині жовтня, і що влада задоволена тим, що він не хворітиме у важкій формі.

Прем'єр-міністр Похіва Туїонетоа сказав, що йому порадили не запроваджувати негайний локдаун, "оскільки знадобиться більш як три дні, щоб вірус розвинувся, і хвора людина почала поширювати інфекцію".

"Ми повинні використати цей час, щоб підготуватися до нових можливих випадків зараження", - додав він.

За даними американського Університету Джонса Гопкінса, з початку пандемії у світі зафіксували понад 246 мільйонів хворих, близько 5 мільйонів людей померли від Covid-19.

Однак на планеті все ще залишилися місця, де не було зафіксовано жодного випадку зараження, приміром, деякі острівні держави у Тихому океані на кшталт Тувалу.

Є також країни, як-от Туркменістан та КНДР, що офіційно заявляють про відсутність випадків Covid-19. Однак експерти сходяться на думці, що вірус там може бути, навіть якщо це офіційно не підтверджено.