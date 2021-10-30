"Становище поляків в Україні змінюється на гірше", кажуть у Варшаві. Київ здивований і заперечує

1 година тому

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Поляків в Україні дискримінують, - такі слова заступника міністра закордонних справ наводить польське видання dziennik.pl. В українському МЗС здивовані і "категорично відкидають" такі твердження.

"Становище поляків в Україні змінюється на гірше",- заявив Шимон Шинковський вель Сенк.

І на це, на думку польського урядовця, є об'єктивні та суб'єктивні причини.

Серед об'єктивних причин він назвав погану соціально-економічну ситуацію, яка, за його словами, змушує людей із польським походженням отримувати "карту поляка", залишати Україну і претендувати на громадянство у Польщі.

Польський урядовець також згадав і пандемію коронавірусу та українські показники смертності від Covid-19, що зачіпають усі верстви населення, включно із тими, хто має польське походження.

Серед суб'єктивних факторів дискримінації поляків в Україні представник МЗС Польщі назвав закон про мову, прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією 1943-44 років, затримки з ексгумацією польських офіцерів.

"Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації у сфері свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова", - сказав Шинковський вель Сенк.

Раніше заяви про дискримінацію національних меншин, зокрема, через український мовний закон, лунали із Росії та Угорщини. А Росія навіть ініціювала його обговорення в ООН.

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"Категорично відкидаємо твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні", - заявили в українському МЗС.

Там здивовані, що "заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні".

"Використання подібних тверджень відносно становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним, - кажуть українські дипломати. - Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі".

Польща першою визнала незалежність України - 2 грудня 1991 року. І, попри запеклі суперечки щодо деяких історичних подій, впродовж років підтримувала Україну на міжнародній арені. Один із останніх прикладів співпраці між Києвом та Варшавою - домовленість про спільну протидію запуску газогону "Північний потік-2".