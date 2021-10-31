Перше інтерв'ю Болдвіна після смерті Галини Гатчинс: "Вона була моєю подругою"

1 година тому

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Актор Алек Болдвін дав перше інтерв'ю ЗМІ після фатального моменту, коли він випадково застрелив на знімальному майданчику операторку Галину Гатчинс. За його словами, вона була його подругою.

Він зазначив, поліція заборонила йому обговорювати у розмовах із журналістами перебіг слідства.

Прокурори наразі не висунули нікому жодних звинувачень, але не виключають цього в майбутньому.

Болдвін висловився за обмеження застосування справжньої зброї на кінозйомках задля безпеки людей.

Галина Гатчинс, 42-річна операторка українського походження, загинула під час зйомок вестерну "Раст" у штаті Нью-Мексико 21 жовтня. Алек Болдвін направив на неї реквізитний револьвер і вистрілив, не знаючи, що він заряджений бойовим патроном. Також був поранений режисер фільму Джоел Соуза.

"Ми з нею дружили. У день, коли я приїхав до Санта-Фе і почав зніматися, я запросив її та Джоела на вечерю", - сказав актор фотографам, які знайшли його у штаті Вермонт.

"У нас була дуже злагоджена команда, ми разом знімали фільм, і тут сталася ця жахлива подія", - додав Болдвін.

Відеозапис інтерв'ю з актором опублікував сайт TMZ.

За словами Алека Болдвіна, подібні події на знімальному майданчику вкрай рідкісні - як він висловився, "одна на трильйон". Разом з тим він виступив за те, щоб у майбутньому обмежити застосування на кінозйомках справжньої, не бутафорської зброї.

Слідчі в середу зазначили, що на зйомках фільму "Раст" була певна "самовпевненість" щодо безпеки зброї.

Тим часом адвокати зброярки Ханни Гутьєррес-Рід, яка відповідала за збереження зброї на зйомках, минулого тижня поширили її заяву, в якій йшлося про те, що вона не знає, "звідки взялися бойові набої".

За її словами, вона "ніколи не бачила, щоб із цієї зброї стріляли бойовими набоями, і не дозволила б це робити". На її думку, продюсери вирішили на чомусь заощадити, і це позначилося на техніці безпеки.

Алек Болдвін також є одним із продюсерів фільму. Він сказав, що "щиро сумнівається", що картину знімуть. Речниця продюсерів стрічки відмовилася від коментарів.