Розстріляли весілля, щоб виключили музику. Трагедія в Афганістані

1 хвилину тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Напад стався у східній провінції Нангархар

Озброєні люди, які назвалися талібами, напали на весілля на сході Афганістану, щоб зупинити музику. Вони вбили щонайменше двох людей і поранили ще 10, кажуть чиновники.

Речник Талібану заявив, що двох із трьох озброєних людей заарештували, але заперечив, що вони діяли від імені ісламістського руху.

Коли таліби правили країною з 1996 по 2001 рік, музика була заборонена.

Нова влада наразі такого указу не видавала.

Очевидець розповів BBC, що чотири пари організували спільне весіллі в районі Суркх Род у провінції Нангархар у п'ятницю.

Вони отримали дозвіл від місцевого лідера "Талібану" на програвання записаної музики в зоні, відведеній для жінок.

Але пізно ввечері озброєні люди увірвалися всередину та спробували розбити гучномовці. Коли гості почали протестувати, озброєні люди відкрили вогонь.

Речник Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що справу розслідують.

Угруповання "Ісламська держава", яке виступає проти "Талібану", також діє в Нангархарі, і його звинувачували в подібних інцидентах у минулому.

Афганістан опинився під владою Талібану в серпні - після того, як США вивели останні війська, а бойовики пройшли по країні, відвойовуючи територію.

Під час свого попереднього правління угруповання нав'язувало надзвичайно суворе тлумачення ісламського законодавства. Але нещодавно воно намагалося створити більш поміркований імідж, оскільки прагне міжнародного визнання.

Після повернення до влади "Талібану", його вже звинуватили у вбивстві фолк-співака та розбитті інструментів. Багато співаків і музикантів вже втекли з Афганістану.