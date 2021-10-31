Вже не треба крутити головою в "Дії". Як тепер отримати ковід-сертифікат

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Михайло Федоров Підпис до фото, Міністр цифрової трансформації виклав відео про те, як тепер в "Дії" можна згенерувати сертифікат про вакцинацію

Розробники спростили процес отримання ковід-сертифікатів у "Дії". Для цього більше не потрібно крутити головою і кліпати у камеру, що для багатьох користувачів ставало серйозною проблемою.

"Нам вдалося знайти нормативні та технологічні можливості, щоб спростити процес генерації ковід-сертифікатів без використання електронного підпису", - повідомив у неділю міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, для сертифікатів більше не потрібно "підписувати обличчям" "Дію.Підпис".

"Ви заходите у додаток чи портал, натискаєте "Отримати сертифікат", і все. Сертифікат надходить", - пообіцяв він.

Єдине, що для цього потрібно - оновити додаток на смартфоні.

"Розкажіть, будь ласка, близьким, знайомим старшого віку, людям, які мають проблеми зі зором, або всім тим, у кого виникали проблеми з підписом", - попросив Михайло Федоров.

Він додав відео про те, як саме можна замовити сертифікат у додатку "Дія" на телефоні.

На сайті Міністерства цифрової трансформації трохи більше деталей.

Там вказується, що отримати сертифікат вакцинації через "Дію" можуть лише ті, хто мають ID-картку замість старого паспорту або ж біометричний закордонний паспорт.

В іншому випадку отримувати ковід-сертифікат доведеться через портал "Дія".

Як отримати сертифікат через "Дію" у смартфоні:

Автризуватися (залогінитися) у "Дії".

Натиснути "Послуги" та обрати пункт "COVID-сертифікати" - "Отримати сертифікат".

Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) у "Дію".

Як отримати сертифікат на порталі "Дія":

Автризуватися (залогінитися) у на порталі "Дія".

У меню "Послуги" натиснути пункт "Здоров'я", а потім - "COVID19-сертифікат про вакцинацію" (або одразу "COVID-сертифікат" праворуч).

Дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) у "Дію", після чого на електронну пошту прийде повідомлення про генерування сертифікату, який можна буде завантажити з того ж порталу і роздрукувати.

Обидві процедури наразі вже працюють. Вони займають кілька хвилин.

Все більше регіонів України передохдять у червону зону через кількість хворих на коронавірус (Київщина вже там, Київ - з 1 листопада).

Це оначає, що у громадському транспорті та багатьох магазинах можуть вимагати підтвердження вакцинації.