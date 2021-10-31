Партія Саакашвілі програє місцеві вибори у Грузії, а Каладзе знову мер Тбілісі

23 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Партія колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі змогла перемогти лише в одному з 20 муніципалітетів, де 30 жовтня пройшов другий тур виборів мерів, - у невеликому місті Цаленджіха.

У решті муніципалітетів лідирують кандидати правлячої партії "Грузинська мрія", хоча, наприклад, у Батумі в першому турі з невеликою різницею переміг опозиціонер.

Тож в опозиції даним ЦВК не довіряють і вже анонсують "безкомпромісну боротьбу" у відповідь на "вкрадені перемоги".

Підпис до фото, Другі тури пройшли у 20 муніципалітетах, де жоден із кандидатів у мери не зміг набрати більше половини голосів на виборах 2 жовтня

Другі тури пройшли у муніципалітетах, де жоден із кандидатів у мери не зміг набрати більше половини голосів у першому раунді виборів.

У більшості міст боротьба йшла між кандидатами від правлячої партії "Грузинська мрія" та представниками найбільшої опозиційної сили "Єдиний національний рух" (ЄНД), яку заснував Міхеіл Саакашвілі.

Ще у 44 муніципалітетах ще в першому турі 2 жовтня перемогли кандидати в мери від "Грузинської мрії", яка перебуває при владі з 2012 року.

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, у другому турі проголосували понад мільйон людей, тобто майже половина виборців країни.

Грузинське суспільство зараз досить поляризоване між прихильниками різних сил, а самі вибори супроводжувала жорстка риторика на адресу опонентів.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Саакашвілі голодує у в'язниці з початку жовтня

У центрі уваги медіа та кандидатів не лише опозиції, а й правлячої партії залишався експрезидент Міхеіл Саакашвілі, який до цього кілька років перебував в Україні та отримав там громадянство.

За кілька днів до виборів він повернувся до Грузії, де його невдовзі затримали в одному з районів Тбілісі.

Саакашвілі відправили до в'язниці у місті Руставі, де він 1 жовтня оголосив голодування. Українська влада вимагає звільнити його.

А його батько у неділю вранці у Facebook закликав сина припинити голодування: "Твій 30-денний безпрецедентний протест мав величезний вплив на мобілізацію виборів, що позитивно вплинуло на результат. Час припинити цю форму протесту та набратися сил. Народу потрібна підтримка".

Усі, крім одного

Автор фото, "Грызинська мрія" Підпис до фото, Каха Каладзе знову став мером Тбілісі

Епіцентром виборчих перегонів традиційно стала столиця. Тут, за даними ЦВК, у другому турі проголосували майже півмільйона виборців.

За попередніми даними, у Тбілісі знову перемагає Каха Каладзе - колишній футболіст київського "Динамо" та чинний мер, який представляє правлячу "Грузинську мрію".

Він отримав майже 56% голосів, а за його суперника, голову ЄНД Ніку Мелію проголосували 44% виборців.

Кахабер Каладзе вперше став мером Тбілісі у 2017 році, а до того був міністром енергетики.

У Батумі також перемагає представник провладних сил Арчіл Чіковані з 51%, тоді як опозиціонер Георгія Кіртадзе отримує трохи менше 49%. Хоча у першому турі лідером був саме Кіртадзе з 41,97% проти 41,08% Чіковані.

Так само в Кутаїсі у першому турі перемагала опозиціонерка Хатія Деканоїдзе, колишня керівниця української поліції та соратниця Міхеіла Саакашвілі, яка випереджала Іосифа Хахалеішвілі з "Грузниської мрії" на 2%. Але у другому турі, за даними ЦВК, провладний кандидат вже випереджає її на 3%.

Загалом кандидати правлячої партії перемагають в 19 муніципалітетах, включно з усіма чотирма самоврядними містами: Руставі, Кутаїсі, Поті та Батумі.

Єдиним винятком, де перемагає опозиційний кандидат, є муніципалітет Цаленджіха на заході Грузії (населення до 25 тисяч людей).

Тут кандидат від ЄНД Георгій Харчилава випереджає свого суперника з правлячої партії Гогу Гулердаву приблизно на два відсотки.

Автор фото, ANADOLU AGENCY/GETTY Підпис до фото, Кандидат у мери Тбілісі та опозиційний лідер Ніка Мелія вважає, що перемогу опозиції у багатьох муніципалітетах вкрала влада

У правлячій партії вже заявили про переконливу перемогу на виборах.

Голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе нагадав, що опозиція називала місцеві вибори референдумом. Опозиція тоді посилалася на підписану за посередництва ЄС угоду, за якою у разі отримання правлячою партією менше 43% пропорційних голосів на цих виборах наступного року мали б призначити дострокові вибори до парламенту.

Але правляча партія, яка вийшла з підписаної угоди, проведення дострокових виборів виключала.

Однак цей 43-відсотковий поріг 2 жовтня вона подолала, отримавши 47% і випередивши решту політичних партій. На друге місце вийшла ЄНД - вона отримала майже 31% голосів і тим самим підтвердила статус найбільшої опозиційної сили Грузії.

"Вони оголосили нам так званий референдум, в якому ми перемогли і здобули 47%, потім другий тур так званого референдуму, в якому ми отримали набагато більше, напевно, 55%. Вони програли все як у першому, так і у другому турі референдуму" , - сказав на брифінгу Кобахідзе після того, як зачитав дані з виборчих дільниць.

"Безкомпромісна боротьба"

Підпис до фото, У другому турі проголосували понад мільйон людей, тобто майже половина виборців

Грузинська опозиція з попередніми результатами голосування не погоджується.

Ніка Мелія заявив, що вибори у Грузії фактично скасували, а перемогу опозиції у багатьох муніципалітетах - вкрали.

"Якщо хтось думає, що в цій країні в умовах Іванішвілі (Бідзіна Іванішвілі - засновник та ексголова правлячої партії, колишній соратник, а нині супротивник Саакашвілі. - Ред.) можна проводити вибори, то я з цим ніколи не погоджуся як окремо взятий політик, бо я в це не вірю", - заявив він після появи попередніх даних ЦВК.

Про конкретні плани опозиція обіцяє оголосити у неділю ввечері під час акції протестів у центрі Тбілісі.

"Я обіцяю, що боротьба буде безкомпромісною", - заявив Ніка Мелія.

Місцеві спостерігачі повідомляли про різні порушення під час голосування у другому турі, зокрема напади та перешкоджання їхній роботі на окремих дільницях.

Організація "Міжнародне товариство зі справедливих виборів та демократії" повідомила про два випадки ймовірного підкупу виборців.

Ще одна організація, "Міжнародна прозорість - Грузія", близько 250 спостерігачів якої стежили за другим туром виборів, заявила про сотню випадків дрібних та порівняно серйозних порушень.

За даними організації, перша половина дня була, в основному, спокійною, але пізніше у багатьох округах ситуація загострилася, і почастішали випадки фізичного та словесного протистояння.

У МВС Грузії заявили про початок слідства за вісьмома фактами порушень.