Бик на смерть простромив чоловіка на фестивалі в Іспанії

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фестивалі з "забігом биків", найвідоміший з яких є Сан-Фермін (на фото), вже давно викликають дебати з приводу доцільності їхнього проведення

55-річний чоловік загинув під час традиційного "забігу биків" у іспанському місті Онда біля Валенсії.

Місцеві повідомляють, що бик забодав чоловіка на фестивалі Фіра де Онда - тварина розбила йому голову та пробила артерію на лівому стегні.

Пораненого доправили до лікарні в місті Вільяреал, але врятувати його не вдалося.

Через трагедію місцева влада скасувала всі подальші заходи з бігом биків у місті, хоча самий фестиваль продовжився.

Це перша така смерть за останній час.

Влітку "біг биків", як і більшість масових заходів, заборонили через коронавірус, але восени їх знову дозволили.

Водночас в Іспанії тривають дебати про те, чи потрібно такі "розваги" взагалі заборонити.

У серпні 2019 року так загинув один з глядачів у місті Куельяр - він впав на шлях "забігу" й бик завдав йому смертельні удари рогом у груди та шию.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Біг биків є популярним заходом серед багатьох іспанців і туристів, які приїжджають до Іспанії

Цей іспанський звичай має назву "енсьєро" і полягає фактично у втечі від биків, корів і телят, яких спеціально випускають на вулиці певної частини міста.

Його прихильники кажуть, що це давня традиція іспанської культури. Схожі забіги проходять також у сусідніх Португалії та Франції.

Енсьєро став відомим по всьому світу після того, як такий фестиваль Сан-Фермін у 1923 році відвідав американський письменник Ернест Хемінгвей і описав у романі "І сонце сходить ".

На деяких фестивалях цих самих биків потім використовують на кориді, яку також прагнуть заборонити зоозахисники.

Під час "забігів биків" часто трапляються серйозні травми учасників.

Наприклад, з 1910 року лише на одному фестивалі Сан-Фермін у місті Памплона загинуло щонайменше 16 "втікачів" від розлючених тварин.