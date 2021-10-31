Помер дитячий письменник Володимир Рутківський, автор джурів та "Сторожової застави"

32 хвилин(и) тому

Підпис до фото, У 2018 році "Щирик зі Змієвої гори" Рутківського увійшов до довгого списку Книги року ВВС

На 85 році життя помер український письменник, один із найпопулярніших дитячих авторів України і переможець Книги року ВВС-2011 - Володимир Рутківський.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала бібліограф Національної бібліотеки України для дітей Наталя Марченко.

Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє, що письменник помер від ковіду.

"Сьогодні по полудні від ненаситного ковіду відійшов у вічність видатний український письменник, лауреат Шевченківської премії і наш великий друг Володимир Рутківський (18.04.1937-31.10.2021). Надзвичайно болюча втрата для української літератури! Його блискучими творами зачитуються десятки тисяч дітей і дорослих", - сказано на сторінці видавництва, яке видавало романи Рутківського.

Володимир Рутківський народився на Черкащині, вищу освіту здобував у Одесі, там же згодом мешкав та працював.

Спершу писав вірші (у доробку автора сім поетичних збірок), але потім почав писати прозу.

У доробку автора чимало нагород, серед останніх - премія Книга року ВВС за двотомний роман "Сині води" та премія Тараса Шевченка за тетралогію про джур: "Джури козака Швайки", "Джури-характерники", "Джури і підводний човен", "Джури і Кудлатик".

У 2017 році у прокат вийшла стрічка "Сторожова застава", це - екранізація одного з найвідоміших пригодницьких романів Рутківського.