Довибори в Раду: кандидати "Слуги народу" лідирують в обох округах

13 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

На довиборах до Верховної Ради в окрузі №184 на Херсонщині та окрузі №197 на Черкащині лідирують кандидати від "Слуги народу". Такі результати оприлюднені на сайті ЦВК.

У 184 окрузі підрахували майже 81% бюлетенів. Кандидат "Слуги народу" 37-річний Сергій Козир, який у 2020-2021 роках був головою Херсонської ОДА, набирає понад 65% голосів. Кандидат "Європейської солідарності", заступник директора аграрного підприємства "Злато Таврії" Ігор Йосипенко - понад 14%. На третьому місці кандидатка "Національної платформи" Катерина Одарченко - майже 6%.

У 197 окрузі підрахували майже 25% бюлетенів. Кандидат "Слуги народу", мер Золотоноші Віталій Войцехівський наразі має понад 47%, безпартійний самовисуванець Владислав Голуб - майже 24%.

Кандидат "Європейської солідарності" Роман Сущенко, якого незаконно утримували в Росії у 2016-2019 роках, отримав в окрузі на Черкащині 10% голосів, ексдепутат від "Свободи" Андрій Іллєнко - понад 8%.

Водночас явка на довибори в обох округах була надзвичайно низькою - понад 21% у 184 окрузі на Херсонщині та понад 25% у 197 окрузі на Черкащині.

Вчора також відбулися вибори мера Харкова замість померлого Геннадія Кернеса. Явка на них склала понад 28% виборців.

Згідно з екзитполом КВУ соратник Кернеса Ігор Терехов набрав понад 53%, ексмер Михайло Добкін, якого підтримала ОПЗЖ - понад 24%. Офіційних результатів ще немає.

Херсонська область. Губернаторське рокірування

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нового депутата обирали мешканці Нової Каховки, Бериславського району та частини ще двох районів Херсонщини

В округу №184 обирали депутата Верховної Ради замість Ігоря Колихаєва, який у 2019 році виграв парламентські вибори, а у 2020-му його обрали мером Херсона.

Округ охоплює Нову Каховку, Бериславський район, а також частини Каховського і Херсонського районів.

У 2019 році на парламентських виборах цей округ виявився єдиним у Херсонській області, на якому програв представник "Слуги народу", тож для президентської партії принципово важливо отримати тут перемогу.

Керівник торгового дому "Продексім" і колишній депутат облради від блоку Петра Порошенка Ігор Колихаєв тоді виграв як самовисуванець, залишивши "слугу народу" на другому місці.

Одним із найактивніших кандидатів у депутати парламенту на цих виборах був соратник Колихаєва по партії "Нам тут жити", заступник голови облради Геннадій Лагута.

Ще одного претендента на мандат - голову Херсонської облдержадміністрації Сергія Козира - підтримала президентська партія "Слуга народу".

За кілька днів до дня виборів президент Володимир Зеленський несподівано звільнив Сергія Козира з посади і призначив на його місце Геннадія Лагуту.

Місцеві ЗМІ, спостерігачі і блогери у соцмережах писали, що таке рішення Зеленського мало на меті усунути головного суперника провладного кандидата Сергія Козира.

Хоч і довелось пожертвувати губернаторським постом для його суперника.

Втім, Лагута лишився кандидатом і за нього проголосували понад 5% виборців.

Черкаська область. Боротьба багаторічного мера та ексдепутата

Автор фото, Офіс президента України Підпис до фото, Президент Володимир Зеленський на Черкащині. Праворуч - колишній депутат і губернатор області Олександр Скічко, ліворуч - кандидат у депутати від "Слуг народу" Віталій Войцехівський

Виборці округу №197 обирали депутата парламенту, бо телеведучий Олександр Скічко, який виграв на дострокових виборах у 2019 році, був призначений головою Черкаської облдержадміністрації.

До округу входять Канів, Золотоноша та прилеглі райони.

Від "Слуг народу" балотувався багаторічний мер Золотоноші Віталій Войцехівський. Раніше на посаду міського голови він обирався від різних політичних сил, у тому числі від Блоку Петра Порошенка, але у 2019-му став мером від партії "Слуга народу".

Ще один кандидат - Владислав Голуб - був депутатом попереднього, восьмого скликання парламенту від БПП, але у 2017 році вийшов із фракції. Балотувався і в 2019-му як самовисуванець, але програв нинішньому главі Черкаської ОДА. Він є лідером громадської організації "Разом ми потужна сила".